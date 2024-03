Nur noch ein Absteiger in der Fußball-Kreisliga A II Riß

Die Bildung von neuen Spielgemeinschaften zur kommenden Saison beeinflusst den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A II Riß. Dort werde es deswegen aktuell nur einen Absteiger in der laufenden Spielzeit geben, so Bezirksspielleiter Hubert Übelhör auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

SGM Mittelbiberach/Stafflangen gibt den Ausschlag

„Der Grund dafür ist, dass Stafflangen mit dem FC Mittelbiberach eine SGM eingehen und die zweite Mannschaft der neuen SGM in der Kreisliga B spielen wird. Stafflangen wird durch die SGM-Gründung automatisch zum Saisonende an die letzte Position gesetzt und als erster Absteiger geführt, selbst wenn der SVS den sportlichen Klassenerhalt mit dem SV Rissegg schaffen sollte“, erläutert Übelhör.

Vorletzter in der Kreisliga A II Riß ist aktuell die SG Mettenberg (13 Spiele/6 Punkte), die einen Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht SV Sulmetingen II (13 Spiele/5 Punkte) hat. Ebenfalls noch unmittelbaren Kontakt zur Abstiegsregion hat der Tabellenzwölfte SF Bronnen (14 Spiele/8 Punkte). Davor rangieren die SGM Stafflangen/Rissegg (11./14 Spiele/11 Punkte) und die SGM Warthausen/Birkenhard II (10./14 Spiele/12 Punkte).

Sogar kein Absteiger ist möglich

„Es könnte sogar der Fall eintreten, dass es gar keinen Absteiger in der Kreisliga A II Riß geben könnte“, sagt der Bezirksspielleiter. „Das ist davon abhängig, ob die zweite Mannschaft der SGM Gutenzell/Schönebürg ihr Startrecht in der Kreisliga A wahrnimmt, oder künftig in der Kreisliga B antritt. Das ist aber noch nicht entschieden.“