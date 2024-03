Nur ein Sieg zählt für den FV Biberach

Trotz des aktuell letzten Tabellenplatzes geht Fußball-Verbandsligist FV Biberach optimistisch in die Rückrunde, die am Samstag mit dem Heimspiel gegen den ebenfalls stark abstiegsbedrohten GSV Maichingen beginnt. Spielbeginn auf dem Kunstrasenplatz II am Erlenweg ist um 15 Uhr. Das Hinrundenspiel hatte Biberach mit 1:2 verloren.

Revanche ist angesagt

Nicht nur wegen der Revanche will der FV Biberach dieses Spiel gewinnen. Man muss diese Partie schon siegreich gestalten, um noch reelle Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Regulär steigen vier Mannschaften aus der Verbandsliga ab, derzeit wären es aber sogar sechs, weil in der Oberliga Baden-Württemberg drei Vereine aus Württemberg auf Abstiegsplätzen stehen.

„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das tun, was wir beeinflussen können“, sagt Biberachs Trainer Bernd Maier, der seit Vorbereitungsbeginn am 22. Januar das Sagen an der Seitenlinie hat.

So lief die Vorbereitung

Er sei sehr gut aufgenommen worden und die Mannschaft habe super mitgezogen in den jetzt fast sechs Wochen der Vorbereitung auf die Rückrunde. „Wir haben sehr gut trainiert, versucht Abläufe und Muster zu verinnerlichen, mit denen wir auf die jeweiligen Gegner reagieren können“, beschreibt Maier die vergangenen Wochen.

Auch ergebnistechnisch kann man sich sehen lassen. Nur ein Spiel wurde verloren, das aber gleich glatt mit 0:5 beim bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Dennoch sei es genau diese Partie gewesen, die Maier als das beste Spiel der Vorbereitung bezeichnet. „Wir haben dort mutig gespielt und uns trotz der fünf Gegentore sehr gut verkauft. Andere haben dort noch deutlich höher verloren, weil Illertissen auch eine sehr gute Mannschaft hat, vor allem im Spiel mit dem Ball.“

FVB-Trainer ist optimistisch

Zuletzt gewann der FV Biberach sein Testspiel gegen den Landesligisten Srbjia Ulm mit 4:3. Maier habe viele Erkenntnisse gewonnen, vor allem die, dass die Mannschaft durchaus das Zeug hat, die Verbandsliga zu halten. Man brauche definitiv einen Sieg gegen Maichingen und müsse dann auch in Pfullingen nachlegen. Beides sei möglich.

„Wenn wir die Trainingsleistungen bestätigen und auch selbstbewusst auftreten, haben wir ganz gute Karten. Davon bin ich überzeugt.“ Man brauche eben zwingend den Dreier gegen Maichingen, das das letzte Testspiel gegen den MTV Stuttgart mit 2:0 gewonnen hat. Mit 41 Gegentreffern sind die Maichinger die schlechteste Defensivmannschaft der Verbandsliga. Das könnte der Schlüssel sein.

Dreierkette im Defensivverbund

Maier hat sich eindeutig für die Dreierkette im Defensivverbund ausgesprochen, vier Mittelfeldspieler und auch drei Offensivkräfte dazu. Dabei haben Alexander Beck im Tor, Dario Nikolic und Julius Grimm in der Abwehr sowie Kevin Wistuba, Kai Luibrand und Kapitän Jonathan Hummler sehr gute Chancen, gegen Maichingen in der Startelf zu stehen.

Die weiteren Positionen seien noch nicht entschieden. „Da warten wir das Abschlusstraining ab und meistens treffe ich dann eine Entscheidung aus dem Bauch heraus“, so Bernd Maier. Verzichten muss der Trainer aus privaten Gründen auf die Abwehrspieler Simon Keller und Yannick Martin.

Trainerwechsel auch in Maichingen

Über den Gegner aus der Sindelfinger Vorstadt habe er sich informiert. Der GSV spiele eher einen einfachen, schnörkellosen Fußball, den sie allerdings sehr gut beherrschen. Zudem habe der Gast mit Kapitän Michael Klauß einen Routinier in seinen Reihen, der ein Spiel lenken kann und lange Jahre in der Oberliga für Freiberg und die Stuttgarter Kickers gespielt hat.

Auch in Maichingen, das fünf Punkte mehr aus dem Konto hat, gab es im Übrigen nach der Hinrunde einen Trainerwechsel. Giuseppe Iorfida, der mit dem TV Echterdingen noch gegen Biberach das Relegationsspiel gewann, hat in Maichingen angeheuert.