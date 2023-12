Nur ein kleiner Pieks - 26 Bluspender geehrt

Mit einer Feierstunde in den Räumlichkeiten des ITZ Plus hat die Stadt Biberach insgesamt 26 Blutspenderinnen und Blutspender geehrt. OB Norbert Zeidler und DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Schilling unterstrichen die große Bedeutung einer Blutspende.

1050 Blutspenden waren an diesem Abend im ITZ Plus versammelt. Oberbürgermeister Norbert Zeidler betonte in seiner Ansprache, dass man Blut nicht einfach ersetzen könne, auch nicht in einem so innovativen Haus wie dem ITZ Plus. Genau deshalb brauche es Menschen, die bereit seien, Zeit und im wahrsten Sinne des Wortes Herzblut zu investieren.

„Ein kleiner Pieks für mich, aber eine ganz großer für jemanden, der gerade darauf angewiesen ist.“ Auch DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Schilling dankte den anwesenden Spenderinnen und Spendern. Besonders erfreulich sei die diesjährige Spendenbereitschaft. Bislang konnten in Biberach im Jahr 2023 insgesamt 3333 Spenden gesammelt werden - bei noch zwei ausstehenden Spendenterminen. Dadurch werde voraussichtlich das beste Ergebnis seit 1959 erreicht.

Geehrt wurden insgesamt 26 Personen, davon drei für 100 Spenden und vier für 75 Spenden. Für 50 Spenden konnten fünf Personen ausgezeichnet werden und 14 Personen für 25 oder zehn Blutspenden.

Vor Beginn der Ehrungsveranstaltung führte Nikolaus Hertle, Geschäftsführer des ITZ Plus, durch die neuen Räumlichkeiten und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen spannenden Einblick in die vielen innovativen Projekte und Ideen, die dort umgesetzt und getestet werden.

Die Blutspenderinnen und Blutspender im Einzelnen: 100: Margit Restle, Gerd Schirrmacher und Eva Wenz; 75: Thomas Sailer, Gerald Laasch, Daniel Hagel und Edeltraud Haberbosch; 50: Sabine Engelhardt, Walter Funk, Klaus Scheller, Ralf Scherrle und Monika Zwerger; 25: David Baniak, Julian Jäck, Stefan Leidig und Reinhard Obert; zehn: Damian Aßfalg, Tabea Brenner, Sarah Halder, Andreas Horn, Marcus Hornstein, Birgit Kästle, Judith Keppler, Alexandra Marquart, Nicolai Nunnenmacher und Marcel Steinhilber.