Notfallseelsorge bietet qualifiziertes Ehrenamt

Die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach ergänzt seit 22 Jahren als Dienst der psychosozialen Akuthilfe das Hilfeleistungssystem und ist heute fest im Landkreis etabliert. In mehr als 160 Einsätzen wurden 2023 zahlreiche Menschen durch die Mitarbeitenden in akuten Notfall- und Krisensituationen direkt vor Ort begleitet. Für dieses qualifizierte Ehrenamt braucht es immer wieder neue Mitarbeiter, die sich eine bereichernde und sinnvolle Aufgabe von Mensch zu Mensch wünschen und das bewährte Team verstärken.

Marile Voßhenrich aus dem Ausbildungskurs 2023 bringt es für sich auf den Punkt: „Ich habe nach einem Ehrenamt gesucht, in dem ich Menschen in Not Halt und Orientierung geben kann, weil mich das erfüllt. Ich möchte im Team Gutes tun und mich persönlich weiterentwickeln.“ Für sie hat sich dieser Wunsch bereits jetzt erfüllt. „Ich habe mir lange überlegt, ob ich mich zur Notfallseelsorgerin ausbilden lasse“ berichtet Gudrun Bay, ebenfalls Auszubildende des Kurses 2023. Sie hat sich im Vorfeld mit vielen Fragen beschäftigt, wie: „Kann ich das überhaupt? Finde ich Zugang zu Betroffenen und die richtigen Worte? Kann ich das aushalten? Wie werde ich damit fertig?“ Mit ihren jetzigen Erfahrungen kann sie alle ermutigen, sich bei Interesse zu melden und es zu wagen. Da im Februar der neue Ausbildungslehrgang startet, sind Bewerbungen für Kurzentschlossene noch bis Mitte Januar möglich.

„Die Ausbildung zur Notfallseelsorgerin fördert und fordert mich und sie macht mir auch sehr viel Spaß. Sie steht unter dem Motto ,Andere zu begleiten heißt, mich zu begleiten’“, wie Marile Voßhenrich betont. „Zudem wird Gemeinschaft hier wirklich gelebt. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und wurden von Anfang an voll mit einbezogen“, was ein wichtiger Aspekt für sie ist. Auch Gudrun Bay kann diese nur bestätigen: „Ich habe eine spannende Ausbildung genossen und viel gelernt - auch über mich und über Themen, die im Alltag oft ausgeklammert werden. Dazu durfte ich wunderbare Menschen kennen lernen und eine Organisation, die trägt und in der ich mich gut aufgehoben fühle.“

Um Interessierten die Aufgaben vorzustellen, sowie Einblicke in die Ausbildung zu geben, können eine umfangreiche Informationsbroschüre, sowie weitere Auskünfte bei der Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub, unter der Telefonnummer 07352/9223997, per Mail an [email protected] oder über die Website www.notfallseelsorge-bc.de angefordert werden. Neben einer aktiven Mitarbeit freut sich das Team auch jederzeit über eine finanzielle Unterstützung, da sich die Arbeit des Dienstes überwiegend aus Spendengeldern finanziert.