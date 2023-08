Norbert Lins besucht den CDU–Kreisverband Biberach

Der Europaabgeordnete aus Pfullendorf, Norbert Lins (CDU), besucht während seiner Sommertour alle Landkreise, die er im Europäischen Parlament vertritt. Am Freitag, 1. September, nimmt er laut Pressemitteilung Termine im Landkreis Biberach wahr. Der Sommertourtag startet um 9.30 Uhr mit einer Besichtigung und einem Gespräch bei der Schurr Gerätebau GmbH (Langer Rain 2, 88524 Uttenweiler/ Ortsteil Dentingen). Für diesen Termin wird um eine Anmeldung bis Montag, 28. August, über die CDU–Kreisgeschäftsstelle in Biberach per Email an [email protected] oder unter Telefon 07351/4448784 gebeten. Um 14 Uhr spricht Norbert Lins ein Grußwort bei der Eröffnung des Anbaus am Seniorenzentrum „Sofie Weishaupt“ des ASB in Schwendi. Auch der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Josef Rief wird an diesem Termin, der öffentlich ist, teilnehmen. Anschließend besuchen die beiden Abgeordneten das Blutspenden–Team in Schwendi in der Lazarus–von–Schwendi Veranstaltungshalle. Abends sind alle Interessierten zum Gesprächsabend mit Impulsreferat von Norbert Lins zum Thema „Deutschland — wieder der kranke Mann Europas?“ um 19.30 Uhr in das Ringhotel Mohren, Grenzenstraße 4, in Ochsenhausen eingeladen. Eine Anmeldung ist hierzu nicht erforderlich. Norbert Lins: „Ich freue mich darauf, während meiner Sommertour Ehrenamtliche, Unternehmer, Parteimitglieder, Bekannte und Personen aus der kommunalen Verwaltung zu treffen. Gleichzeitig ist mir jedes Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern ein großes Anliegen“, so Lins.

