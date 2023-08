Die Sommerferien sind da - und mit ihnen leider auch ein Wetterumschwung. Trotz der unbeständigen Vorhersage gibt es am Wochenende aber ein paar Veranstaltungen im Kreis Biberach und dem Alb-Donau-Kreis, mit denen alle gut gelaunt in die Ferien starten können.

Ulmer Weinfest

Seit Mittwoch findet in Ulm das alljährliche Weinfest auf dem Münsterplatz statt. Etwa 300 Weine können dort bis zum 17. August verkostet werden, wobei die günstigste Flasche 22 Euro kostet. Das Fest ist thematisch in drei Bereiche geteilt: Deutschland/International, Südtirol/Österreich und Italien/Spanien.

Aber nicht nur Wein macht das beliebte Fest aus, auch kulinarisch hat das Weinfest einiges zu bieten. Ob Flammkuchen, schwäbische Spezialitäten oder die Klassiker aus Italien wie Antipasti und Pizza - hier ist für jeden etwas dabei.

Geöffnet hat das Weinfest täglich von 17 bis 23 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 50.000 Besuchern.

Marktplatzkino in Ehingen

Sofern das Wetter hält, findet in Ehingen ein Open-Air-Kino auf dem Marktplatz statt. Von Freitag bis Sonntag können Besucher insgesamt drei Filme sehen, die bereits in den Kinos gelaufen sind.

Den Auftakt macht der Blockbuster „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (FSK 12) am Samstagabend. Am Sonntag dürfen sich Klein und Groß auf „Der Super Mario Bros. Film“ (FSK 6) freuen und am Montag lädt das „Guglhupfgeschwader“ (FSK12) zu einem humorvollen Abschlussabend ein.

Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr bei freiem Eintritt. Verpflegung gibt es bereits ab 18 Uhr. Auch eine Popcornhütte wird es wieder geben. Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung am selben Tag in die Räume des Central Center Kino Ehingen (Weitzmannstraße 5) aus.

Traktorfestival in Dunzenhausen

Die Idee klingt ungewöhnlich, ist aber äußerst originell: Um das 30–jährige Bestehen des Mostbesens zu feiern, richtet Familie Härle in Dunzenhausen am Freitag, 4. August, ein Traktor–Festival aus. Dabei treten Bands - in diesem Fall als Haupt-Act die „Dorfrocker“, auf einer Bühne auf, die Zuschauer stehen mit Traktoren und anderen Landmaschinen vor der Bühne und feiern von dort aus mit.

Die Idee entstand während Corona, als die „Dorfrocker“ ein Lied für Landwirte schrieben, dieses aber nur bedingt aufführen konnten. Wieso also nicht ein Traktor-Konzert statt einem eher üblichen Auto-Konzert?

Einlass ist ab 18 Uhr, um 18.30 Uhr treten die „Trollys“ aus Bad Buchau auf, danach folgen die „Dorfrocker“.

Rondellkonzert in Biberach

Mit dem Beginn der Sommerferien sind die jährlichen Rondellkonzerte in Biberach in eine neue Runde gestartet. Veranstaltet vom Verein Biberacher Musiknacht erwartet die Besucherinnen und Besucher nun an insgesamt sieben aufeinanderfolgenden Sonntagen ein abwechslungsreiches Programm mit kostenlosen Live–Konzerten im Stadtgartenrondell.

Am Sonntag, 6. August, tritt The Zipflo Reinhardt Band auf und bietet den Zuhörerinnen und Zuhörern Fusion-Jazz auf eindrucksvollem Niveau. Das Konzert startet um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.