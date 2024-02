Noch bis April Hugo Häring im Biberacher Museum

Hugo Häring, dessen Name untrennbar mit der deutschen Architektur des 20. Jahrhunderts verbunden ist, wird weiterhin als eine der bedeutendsten Ikonen ihres Fachs gefeiert. Die noch bis Mitte April laufende Sonderausstellung im Museum Biberach wartet mit verschiedenen Veranstaltungen im Begleitprogramm auf.

Geboren und aufgewachsen in Biberach, hinterließ Häring ein Erbe von Innovation, Kreativität und menschenzentrierter Gestaltung, das bis heute die Architekturwelt prägt. Seine Werke sind nicht nur Baudenkmäler, sondern Manifestationen seiner tiefen Überzeugung, dass Architektur das Leben der Menschen bereichern und verbessern sollte.

Ein Stadtrundgang am Freitag, 1. März, um 16 Uhr führt auf den Spuren Hugo Härings zu verschiedenen Orten seines Wirkens. Wo hat Häring gelebt und welche Ideen hatte er für die Entwicklung der Stadt? Treffpunkt ist das Museum Biberach. Die Führung findet bei jeder Witterung statt, bei schlechtem Wetter im Sondersaal des Museums.

Öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung im Museum Biberach werden am 3. und 10. März jeweils um 11.15 Uhr angeboten. Hier erleben die Gäste die essenziellen Elemente von Härings Architektur auf zeitgemäße Weise. Sie werden ergnzt durch aktuelle Fotografien von Härings wichtigsten Bauten, Architekturmodellen und eine 3D-Visualisierung ergänzt.

Anlässlich der Ausstellung gibt die Hugo Häring Gesellschaft am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr eine Führung im Hugo-Häring-Haus in Biberach, Mettenberger Weg 17. Mit den beiden 1949 bis 1950 erbauten Wohnhäusern für die Fabrikantenfamilie Schmitz im Mettenberger Weg 15 und 17 konnte Häring letztmalig seine Architekturtheorie in gebaute Realität umsetzen.

Bernd Schmutz vom gleichnamigen Architekturbüro referiert am Freitag, 8. März, um 18 Uhr im Museum Biberach zum Thema „Gut Garkau. Repairing Häring“. Das Gut Garkau am Pönitzer See in Ostholstein gilt als architektonisches Hauptwerk Härings. Seit den 1920er-Jahren wurde das Gut ergänzt, überformt und weitergebaut.

Für die Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Führung im Hugo-Häring-Haus wird kostenlos angeboten, Spenden sind willkommen. Alle weiteren Veranstaltungen kosten jeweils den Museumseintritt plus einen Euro.