Nikolaus belohnt Radler mit Licht

Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler und ein Team der Stadtverwaltung begrüßten Radfahrer am Nikolausmorgen an der Bahnunterführung in Biberach. Wer mit Licht unterwegs war, erhielt laut Mitteilung der Stadtverwaltung ein Schokoladenherz vom Nikolaus. Für alle ohne funktionierende Beleuchtung gab es einen Gutschein für einen Beleuchtungs-Check in den Biberacher Radgeschäften. Rund um das Berufsschulzentrum wurde die Aktion von der Matthias-Erzberger-Schule unterstützt.

Trotz des ungemütlichen Wetters konnten viele Radler erreicht werden. Die städtische Klimaschutzmanagerin Lisa Schröder zieht ein positives Resümee aus der Aktion: „Die Mehrheit der Radfahrer war gut beleuchtet unterwegs. Fehlende oder kaputte Lichter konnten wir nur wenige entdecken.“