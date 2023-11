„Nie Wieder“ ‐ „Schon Wieder“

Mit den Gewaltaktionen vor 85 Jahren in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 begann im nationalsozialistischen Deutschland die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden. Jüdische Geschäfte wurden geplündert und zerstört, Synagogen wurden niedergebrannt. Auch im Kreis Biberach mit den großen jüdischen Gemeinden Laupheim und Buchau brannten die Synagogen. Daran erinnert das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach.

Das Bündnis weist auf die Veranstaltung der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken am 9. November um18 Uhr am Jüdischen Friedhof Laupheim sowie auf den Gedenkgottesdienst am selben Tag um 18 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau hin.

Nach dem Krieg bekannte sich Deutschland zu einem „Nie Wieder“. Aber nun erlebe Deutschland ein „Schon Wieder“, schreibt das Bündnis in seiner Pressemitteilung. „Es ist bedrückend, in wie vielen Regionen der Welt Menschen Konflikte entfachen“, heißt es weiter.

„In unserem demokratischen Land haben wir die Freiheit und die Pflicht, unsere Meinung zu äußern. Es bedarf der Zivilcourage jeder und jedes Einzelnen, die Werte, welche unsere Demokratie ausmachen, in Gesprächen zu benennen und zu verteidigen. Partei- und religionsübergreifend gilt es, gegen Diffamierungen und heute vor allem gegen Antisemitismus die Stimme zu erheben“, so das Bündnis.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach ruft zur Wachsamkeit, zum Mitdenken und Mitreden auf, anstatt alles schlecht zu heißen und wieder Sündenböcke zu suchen“, schreibt das Bündnis. Das wäre eine zu einfache und falsch gedachte Welt.

Gedenktage sind für die Gesellschaft von Bedeutung. Sie sind sinnstiftend und fördern den Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Als wichtigste Funktion weisen sie aber auf geschichtliche Ereignisse hin, die dem „historischen Lernen“ dienen. Der 9. November ist ein Gedenktag, an dem das Bündnis, wie es in der Pressemitteilung heißt, zum „Nie wieder“ aufruft.

Wer sich für die Stärkung Demokratischer Grundprinzipien aktiv einbringen und für Demokratie, Toleranz und Menschenwürde im Landkreis Biberach werben möchte, wird gerne im Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach aufgenommen: Der Mitgliedsantrag ist zu finden unter https://demokratie-toleranz-bc.de