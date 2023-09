Seit Ende Juli hat das Biberacher Kino einen neuen Eigentümer. Aus dem „Traumpalast“ ist das „Cineplex Biberach“ geworden. Wer nun einen Blick ins Kino an der Waldseer Straße wirft, erkennt sein Kino natürlich wieder und doch gibt es ein paar Veränderungen.

Die Gäste werden schon am Eingang vom neuen Schild samt Logo begrüßt und zudem gibt es viele neue Sitzgelegenheiten. „Veränderungen gehören bei einem Betreiberwechsel einfach dazu, die Traumpalast–Zeiten sind vorbei und ich hoffe, dass sich für die Biberacherinnen und Biberacher etwas zum Positiven verändert“, sagt Roman Sailer, Geschäftsführer des Neu–Ulmer Dietrich–Theaters und der Programmkinos Mephisto, Lichtburg und Obscura in Ulm. „Wir fangen klein an, aber wir lernen das Haus immer noch täglich neu kennen und entdecken Dinge, die wir besser machen wollen.“ Schließlich müsse man als Kinobetreiber auch mit der Zeit gehen: „Kino soll ein Erlebnis sein, das wir den Menschen hier bieten.“

Diese Reihe erweitert das Blockbuster–Kino und macht den Saal Sternchen zum Zuhause der Filmkunst in Biberach. Roman Sailer

Das Biberacher Kino ist nun das fünfte Kino, das Roman Sailer gemeinsam mit seinem Vater Roland Sailer betreibt. Seit den 80er–Jahren ist Roland Sailer schon in diesem Business, im Jahr 2020 kam sein Sohn dazu. „Ich bin eigentlich mit dem Kino groß geworden und habe schon immer eine Leidenschaft fürs Kino“, sagt Roman Sailer. „Es gibt einfach nichts Schöneres, als zwei Stunden in die Welt des Films einzutauschen, abzuschalten und dieses Erlebnis mit anderen zu teilen.“ Und um dieses Kinoerlebnis geht es den beiden auch mit dem Cineplex in Biberach. Nach und nach soll das Kino auf jeden Fall modernisiert werden. „Jetzt war es uns aber einfach wichtig, so schnell wie möglich wiederzueröffnen, damit die Menschen nicht auf ihr Kino in der Stadt verzichten müssen.“

Großteil der Mitarbeiter sind geblieben

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sei nach der kurzen Schließung aufgrund des Betreiberwechsels auch dank der Kinohits „Barbie“ und „Oppenheimer“ ein voller Erfolg gewesen. „An einem Tag hatten wir extrem viele Besucherinnen und Besucher und da hätten wir uns gewünscht, dass die Menschen nicht so lange warten müssen“, sagt Roman Sailer. „Aber das gehört eben auch dazu und hat sich auch nun schon eingespielt.“ Er freut sich auch darüber, dass er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bleiben wollten, übernehmen konnte. „Das ist natürlich ein großer Vorteil, sie kennen sich hier in den Räumlichkeiten gut aus.“

Statt Planeten gibt es jetzt die Kinosäle Eins bis Sieben und natürlich das „Sternchen“. (Foto: Tanja Bosch )

Etwas, über das sich die Biberacherinnen und Biberacher freuen dürften, sind gleich zwei Dinge: Das Sternchen ist zurück und auch der Kinotreff 50plus wird auch weiterhin im Angebot bleiben. Sternchen hieß der kleine beliebte Kinosaal mit den Tischen auch schon vor den „Traumpalast“-Zeiten, dann wurde der Saal umbenannt und ist nun wieder das Sternchen. „Hier werden wir Filmkunst präsentieren“, sagt Roman Sailer. „Dieser Saal passt perfekt zu unserer besonderen Filmreihe.“ Hier kann sich ein anspruchsvolles Publikum Filmkunst aus Frankreich, prämierte Titel der großen Studios und lokale Produktionen ansehen. „Diese Reihe erweitert das Blockbuster–Kino und macht den Saal Sternchen zum Zuhause der Filmkunst in Biberach“, so Sailer.

Kinotreff 50plus gibt’s wieder

Auch die beliebte Biberacher Filmreihe, der Kinotreff 50plus, geht in die nächste Runde. Ab September gibt es die erste Auflage im neuen Cineplex inklusive Kaffee und Kuchen. Jeden dritten Montag des Monats steht ein ausgewählter Kinofilm auf dem Programm. Die Reihe findet auch weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat und dem Verein Biberacher Filmfestspiele statt. „Das ist eine gute und wichtige Reihe, die sich in Biberach längst etabliert hat“, sagt Roman Sailer. „Deshalb ist es für uns auch selbstverständlich, diese fortzuführen.“

Ganz neu ist die Filmreihe „Mein erster Kinobesuch“. Hier sollen Kinder an ihr erstes Kinoerlebnis herangeführt werden. Dafür hat die Marketing–Abteilung der Firma Sailer ein passendes Konzept entwickelt. Die Kinovorstellungen richten sich speziell an die jüngsten Besucherinnen und Besucher und deren Eltern, zeichnen sich durch eine besonders wertvolle Filmauswahl, eine angemessene Filmlänge und Lautstärke aus. „Außerdem wird der Kinosaal nur leicht verdunkelt und auf die Werbung vor dem Film gänzlich verzichtet“, so der Geschäftsführer.

Besonders ist auch, dass künftig Filme schon vor dem offiziellen Starttermin gezeigt werden. Unter dem Label „Emotions Preview“ und „Familiy Preview“ gibt es auch hier ein abwechslungsreiches Programmangebot. „Wir wollen unseren Gästen ein tolles Kinoerlebnis präsentieren, das sie nicht so schnell vergessen.“

Alle Filme für fünf Euro: Kinofest ist am 9. und 10. September

Ein Fest für alle, die Kino lieben: Zum großen deutschlandweiten Kinofest am 9. und 10. September lädt auch das Cineplex Biberach ein. An diesen zwei Tagen gibt es alle Filme für fünf Euro — und zwar egal ob in Überlänge oder in 3D. Es ist die zweite Auflage des Kinofests, das im vergangenen Jahr bereits großen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern fand. Das Publikum erwartet auch 2023 ein vielfältiges Filmangebot, ein buntes Rahmenprogramm und sogar die Preview des neuen deutschen Kinofilms „Trauzeugen“, der erst am 14. September erscheint.

Weitere Infos und das komplette Kinoprogramm inklusive Ticketservice gibt es online unter: www.cineplex.de/biberach