Neues Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei Biberach

In der Biberacher Stadtbücherei liegt ab sofort das neue Veranstaltungsprogramm zum Mitnehmen aus. Darin finden sich alle Veranstaltungen, die von September bis Dezember in der Bücherei stattfinden. Angeboten werden unter anderem eine Lesung mit Ana Zirner, ein neuer „Genuss pur“-Termin und ein Event zum bundesweiten Vorlesetag. Der Veranstaltungsflyer ist an der Information im Erdgeschoss der Stadtbücherei erhältlich. Immer auf dem neuesten Stand ist man außerdem mit dem Newsletter der Stadtbücherei. Diesen kann man kostenfrei unter www.medienzentrum–biberach.de abonnieren.