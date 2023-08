Neues Stärke–Kursangebot für Eltern mit Baby im ersten Lebensjahr

Nie wieder entwickeln sich so viele Fähigkeiten in so kurzer Zeit wie im ersten Lebensjahr eines Babys. In dem Stärke–Kursangebot für Eltern mit Baby im ersten Lebensjahr soll die Entwicklung achtsam und liebevoll mit individuell abgestimmten Spielangeboten unterstützt und begleitet werden. Laut Mitteilung des Kreisjugendamts erhalten die Eltern zahlreiche Tipps und Ideen für Zuhause. Angeboten werden sechs Kurse mit je sieben Einheiten in unterschiedlichen Altersstufen montags, donnerstags und freitags vormittags. Die Kurse starten in der letzten Septemberwoche und finden allesamt im evangelischen Gemeindehaus in der Schillerstraße 9 in Laupheim statt.

Die Eltern erhalten viele Informationen zur fein– und grobmotorischen und geistigen Entwicklung ihres Babys sowie über seine emotionalen Bedürfnisse. Im Kurs sprechen die Eltern mit Referentin Ramona Hummer darüber, wie diese Entwicklung die Wahrnehmung und das Verhalten der Babys beeinflussen kann. Zusätzlich gibt es in jeder Stunde einen Austausch zu Elternthemen, wie zum Beispiel Stillen, Beikost, Schlafen und Autonomiephase.

Finanziert wird der Kurs teilweise durch das Landesprogramm „Stärke“, sodass für Stärke–berechtigte Familien keine Kursgebühr anfällt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Nähere Informationen und Anmeldung bei Ramona Hummer, Mail: [email protected], Telefonnummer 0152/51734092.