Neues „Stärke“-Kursangebot für Eltern in Biberach

Erneut gibt es ab Januar ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Der Kurs beginnt am Freitag, 26. Januar, und trägt den Titel „Starke Eltern - Starke Kinder“.

Der Kurs findet an sieben weiteren Terminen, jeweils freitags von 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen des Deutschen Kinderschutzbundes Biberach, Eingang Mondstraße, statt. Die Kursleiterinnen möchten Väter und Mütter mit Hilfe der Kursinhalte unterstützen, ihren Familienalltag gelassener und souveräner meistern zu können. Der Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“ möchte einerseits erfolgreich ausprobierte Strategien in der Kindererziehung weitergeben und gleichzeitig Eltern miteinander ins Gespräch bringen. Bewährte Erziehungstipps werden im Kurs diskutiert und können im Alltag ausprobiert werden. Der Kurs richtet sich an Eltern mit Kindern aller Altersklassen. Finanziert wird der Kurs durch das Landesprogramm „Stärke“, sodass für die Teilnehmer keine Gebühren anfallen. Begleitet wird der Kurs von einer Familientherapeutin und einer Sozialpädagogin.

