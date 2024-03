Neues Leitungspersonal im Bildungszentrum Holzbau

Das Bildungszentrum Holzbau hat die Übergabe von zwei neuen Leitungsstellen gefeiert. Jan Ackermann erhielt als Nachfolger von Bernd Otto die Leitung für die Ausbildung. In der Weiterbildung übernahm Ernst-Martin Stephan die Leitung von Maximilian Schneider.

Laut Pressemitteilung war bereits im Vorjahr klar, dass zwei neue Gesichter gesucht werden. Bernd Otto, ehemaliger Ausbildungsleiter, kehrt nach über 14 Jahren in der Leitung wieder in die Ausbildung zurück. Maximilan Schneider, ehemaliger Leiter der Weiterbildung, wird sich 2024 noch in den Ruhestand verabschieden. Nach einem guten halben Jahr der Einarbeitung erfolgte nun die offizielle Übergabe beider Stellen an die jeweiligen Nachfolger.

Seit März hat Jan Ackermann die Leitung der Ausbildung jetzt offiziell übernommen. Gestartet ist er im Bildungszentrum Holzbau bereits im September. Ackermann ist 43 Jahre alt, selbst Zimmermann und Zimmermeister und war die vergangenen 14 Jahre als Ausbilder und Betriebsleiter in einer Bildungseinrichtung im Raum Ravensburg beschäftigt. Mehr als 14 Jahre war Bernd Otto als Ausbildungsleiter am Bildungszentrum Holzbau tätig. Er übernimmt ab sofort die Stellvertretung von Ackermann und sorgt somit für eine reibungslose Einarbeitung seines Nachfolgers.

In der Fort- und Weiterbildung kam Ernst-Martin Stephan im Oktober mit in das Team. Inzwischen hat er offiziell die Stelle von Maximilian Schneider übernommen. Maximilian Schneider hat 15 Jahre lang die Leitung der Fort- und Weiterbildung im Bildungszentrum Holzbau übernommen. Bereits seit 1996 ist Schneider im Team. Angefangen hat er als Aubildungsmeister, bis er in die Fort- und Weiterbildung überging, den Kontakt zu Betrieben pflegte und so Seminare in der Fort- und Weiterbildung aufstellte. Schneider wird dem Zentrum noch eine Weile erhalten bleiben, bis er sich Ende 2024 in den Ruhestand verabschieden wird.