Neues Kursprogramm der TG Biberach

Im ersten Halbjahr 2024 bietet die TG Biberach erneut Sportkurse an. Der Bereich „Gesund & Fit“ bietet für Neueinsteiger oder Personen mit leichten körperlichen Einschränkungen und Beschwerden die richtigen Kurse wie Rückenfitness, Nordic Walking oder Arthrosegymnastik. Im Teil „Fit for Life“ wird es sportlicher. Hier werden auch die Jüngeren und die Mamas fündig, mit Kursen wie deepWork, Mama-Fitness oder Kinsporth. Neu im Programm ist der Kurs „Active Body Workout“, der auspowert und mit Kleingeräten den ganzen Körper trainiert. Dieser findet donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in den Kursräumen der TG-Geschäftsstelle statt.

Im dritten Teil des Kursprogramms „Rehafit“ finden sich die Klassiker wie Herzsport, Sport nach Krebs oder Sport für Menschen mit Behinderung. Hier ist jederzeit ein Einstieg möglich. In folgenden Kursen sind noch Plätze frei: Active Body Workout (donnerstags, 17.30 bis 18.30 Uhr), Arthrosegymnastik (dienstags, 10 bis 10.45 Uhr), Mama fit, Baby mit (freitags, 10 bis 11 Uhr), Dehn dich fit (mittwochs, 17 bis 17.45 Uhr), Kinsporth Familienkurs und für Patienten mit Long Covid (freitags, 15.30 bis 16.30 Uhr und 14.15 bis 15.15 Uhr).

Weitere Informationen und Anmeldung bei Luca Kley, 07351/5797244 oder unter [email protected]. Eine Übersicht aller Kurse befindet sich auf der Homepage tgfit.de.