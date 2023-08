Neues Kursangebot „Der liebevolle Babystart — Säuglingspflege leicht gemacht“ für werdende Eltern

Auf ein neues Kursangebot unter dem Titel „Der liebevolle Babystart — Säuglingspflege leicht gemacht“ weist das Kreisjugendamt Biberach hin und wendet sich dabei an Paare, die in Kürze ein Baby erwarten. Der Kurs findet donnerstags am 28. September, 5., 12. und 26. Oktober jeweils von 19 bis 21 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Schillerstraße 9, in Laupheim statt. Die Plätze sind begrenzt, durch das Landesprogramm „Stärke“ ist das Angebot für werdende Eltern kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung bei Ramona Hummer, Mail: [email protected], Mobilnummer 0152/51734092.

Laut Ankündigung des Veranstalters ist „der liebevolle Babystart“ ein Säuglingspflegekurs der anderen Art. Die werdenden Eltern erfahren alles Wichtige rund um die Babypflege, das Nähren des Babys und die Hausapotheke. Darüber hinaus beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Themen, die nicht in Ratgebern auf drei Seiten zusammengefasst sind: Was sind die Besonderheiten eines Neugeborenen und warum ist Bonding so wichtig? Welche Bedürfnisse hat mein Baby und wie erkenne ich sie? Wie fördere ich von Anfang an einen gesunden Babyschlaf und was kann ich tun, wenn mein Baby sehr viel weint?

In herzlicher Atmosphäre sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Abende gemeinsam verbringen, damit der Babystart liebevoll und mit Vertrauen und Freude gelingt. Nach der Geburt des Babys besteht die Möglichkeit zu einem individuellen Gespräch zu einem Wunschthema.