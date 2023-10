Neues Jahresprogramm der Familien-Bildungsstätte

Der Semesterschwerpunkt „Sehnsucht Leichtigkeit“ durchzieht das Kursangebot des neuen Programms der Evang. Familien-Bildungsstätte (fbs). In vielfältigen Angeboten durch alle Fachbereiche und für alle Generationen will die fbs laut eigener Pressemitteilung ermutigen, das Leben hoffnungsvoll und mit Leichtigkeit anzunehmen und täglich neu zu gestalten. Alle Angebote und Kurse sind unter www.fbs-biberach.de zu finden oder direkt über den QR-Code auf dem Informationsflyer zum Jahresprogramm, der einen über das Handy direkt zum gewünschten Fachbereich führt.

„Sehnsucht Leichtigkeit“: Leichtigkeit und Freude seien Grundbedürfnisse des Menschen, wie Nahrung, Sicherheit, Nähe zu anderen Menschen, heißt es in der Mitteilung weiter. Fehlt dies auf Dauer, gehe Lebenskraft verloren, Kindern wie Erwachsenen. Immer wieder mal „leichter leben“ lohne sich, weil man dadurch stärker werde. Die fbs ist in verschiedenen Kooperationsprojekten aktiv. „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen“ wird mit den Kooperationspartnern der Biberacher Tage für seelische Gesundheit in den Blick genommen. In Seminaren, Kreativkursen, Tanz- und Gesundheitsangeboten der fbs gibt es viele Möglichkeiten, sich zu stärken und Kontakte zu knüpfen.

Die fbs hat weiter ein breites Angebot für junge Familien und bietet viele Gruppenangebote für Eltern mit kleinen Kindern und Babys an. Von PEKiP, über Spiel-Raum für Bewegung, Montessori-Pädagogisch orientierten Kursen und anderen Eltern-Kind-Gruppen. In pädagogischen Vorträgen erfahren Eltern Unterstützung und Orientierung in ihren Erziehungsfragen und der Alltagsgestaltung ‐ „Aktive Vaterschaft ‐ Ein Spagat zwischen Kind und Arbeitswelt“, „Kinder fordern heraus: Sie brauchen Regeln, Grenzen und logische Folgen“, „Geschwister haben sich zum Streiten gern“, „Religion für Kinder erfahrbar machen“, „Erste Hilfe am Kind“, „Oh, Trotz lass nach!“, „Mein Kind schläft durch“ oder „Schreibaby ‐ Alarm“. Ferner bietet die fbs weitere Intensivangebote für Familien in besonderen Lebenslagen, etwa für Mehrlingsfamilien, für Eltern mit einem chronisch kranken, entwicklungsverzögerten oder behinderten Kind und für Trauerfamilien.

Kooperation und Vernetzung gehören zum inhaltlichen Profil der Familien-Bildungsstätte. Die fbs ist in Trägerschaft der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Biberach, kooperiert mit Kirchengemeinden und ökumenischen Projekten und unterstützt den Kooperationsverbund der Biberacher Tage für seelische Gesundheit. Gemeinsam mit der Lokalen Agenda der Stadt setzt sich die fbs für mehr Geschlechtergerechtigkeit ein. Im Inklusionsprojekt „Mittendr!n“ beteiligt sich die fbs für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Die Familien-Bildungsstätte ist Mitglied im Lokalen Bündnis Familie Biberach.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, schriftlich, telefonisch, persönlich oder per Mail. Die fbs ist in ihrer Geschäftsstelle, Waldseer Straße 18, montags bis donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr unter Telefon 07351/75688 erreichbar. Der neue Informationsflyer zum Jahresprogramm liegt in Banken, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aus. Im Internet sind alle Angebote unter www.fbs-biberach.de zu finden. Anmeldungen sind auch per Mail an [email protected] möglich.