Neues geburtshilfliches Angebot am Zentralklinikum

Eine Geburt ist ein tiefgreifendes Ereignis im Leben einer Frau. Die Möglichkeit, diesen Moment selbstbestimmt und auf eine weitestgehend natürliche Art und Weise zu erleben, ist dabei für immer mehr Schwangere von wachsender Bedeutung. Die Entbindung in einem hebammengeführten Kreißsaal bietet hierfür die idealen Rahmenbedingungen und ermöglicht eine besonders individuelle Betreuung. Nur wenige Kliniken in Baden-Württemberg bieten bisher diese Möglichkeit - im Biberacher Geburtszentrum erweitert der Hebammenkreißsaal ab April das geburtshilfliche Leistungsspektrum vor Ort. Dies teilt die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH mit.

Geboren in Biberach: So lautet das Motto des Biberacher Geburtszentrums, in dem jährlich rund 1000 Kinder das Licht der Welt erblicken. „Wir möchten, dass sich die werdenden Mamas dabei gut bei uns aufgehoben fühlen und sich voll und ganz auf die Geburt ihres Kindes konzentrieren können. Eine möglichst natürliche, selbstbestimmte Geburt“, wird die Leitende Hebamme Danuta Rothmund in der Mitteilung zitiert.

Diese Philosophie soll nun durch ein neues Angebot, dem Hebammenkreißsaal, weitergetragen werden. Dabei handele es sich nicht etwa um neue Räume, sondern um ein ergänzendes Betreuungsangebot zur ärztlich geführten Entbindung. In einem Hebammenkreißsaal würden Gebärende ausschließlich durch Hebammen betreut, begleitet und dabei unterstützt, aus eigener Kraft und möglichst interventionsarm zu gebären. „Sozusagen die Rückbesinnung auf den natürlichen Geburtsvorgang“, so Rothmund. „Wir möchten werdende Mütter darin bestärken, die Geburt in einem geschützten Raum, in Ruhe und Geborgenheit, ganz bewusst zu erleben und dabei auf sich und ihren Körper zu vertrauen. Gleichzeitig stärken wir mit dem Angebot die Eigenverantwortung der Hebamme und damit die Bedeutung unseres Berufsbilds.“

Bereits im vergangenen Jahr mit auf den Weg gebracht hat das Projekt der Chefarzt der Biberacher Geburtshilfe, Privatdozent Dominic Varga: „Das ergänzende Angebot eines Hebammenkreißsaales passt zum Ansatz, den wir seit vielen Jahren im Geburtszentrum verfolgen. Eine fürsorgliche Rundumbetreuung durch unsere Hebammen - im Kreißsaal und auf der Wochenstation.“ Daher hat sich das Biberacher Geburtszentrum auf den Förderaufruf des Sozialministeriums zum Ausbau von Hebammenkreißsälen in Krankenhäusern im Mai vergangenen Jahres beworben. „Wir freuen uns sehr über den positiven Förderbescheid, den wir Anfang des Jahres erhalten haben, und arbeiten seither mit Hochdruck an der räumlichen Umsetzung, der Schulung der Mitarbeitenden sowie sonstigen vorbereitenden Maßnahmen, um dann im April mit dem neuen Angebot durchzustarten.“

An erster Stelle stehe dabei weiter die Sicherheit für Mutter und Kind, weshalb die Entbindung im Hebammenkreißsaal ausschließlich bei gesunden Frauen mit komplikationsfreien, unauffälligen Schwangerschaften möglich sei, heißt es in der Pressemitteilung. Bei einem Vorstellungstermin im Klinikum werde daher bereits im Vorfeld anhand eines Kriterienkatalogs ermittelt, ob diese Voraussetzungen gegeben sind oder ob eine ärztliche Geburtsbegleitung sinnvoller ist. Zu den Ausschlusskriterien zählen unter anderem ein vorangegangener Kaiserschnitt, Mehrlingsschwangerschaften, Diabetes (Typ 1 oder Schwangerschaftsdiabetes), Blutungs- oder Thromboseneigung, Bluthochdruck oder ein BMI über 35. „Das Ziel im Biberacher Geburtszentrum ist eine möglichst natürliche Geburt, jedoch immer mit den Leistungen und der Sicherheit der modernen Medizin im Hintergrund“, erläutert Varga das Konzept. Kommt es also zu unvorhergesehenen Komplikationen oder die Gebärende benötigt stärkere Schmerzmittel oder eine PDA, wird ein Arzt zur Unterstützung hinzugezogen. „Und das ohne zeitliche Verzögerung, ohne Wechsel der Räumlichkeiten oder der betreuenden Hebamme.“

Bei Interesse an einer Entbindung im neuen Hebammenkreißsaal am Biberacher Geburtszentrum können sich Schwangere zwischen der 34. und der 37. Schwangerschaftswoche für ein Vorgespräch mit einer Hebamme unter Telefon 07351/55-7300 anmelden. Die Vorgespräche, im Rahmen derer geprüft wird, ob eine Geburt im hebammengeführten Kreißsaal möglich ist, finden ab 1. März immer mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr statt. So kann sichergestellt werden, dass jede Frau die für sich beste und sicherste Betreuung erhält, die den jeweiligen Umständen und den individuellen Bedürfnissen entspricht.

Weitere Informationen zum Biberacher Geburtszentrum sind online unter www.geboreninbiberach.de erhältlich.