Neues Frühstückscafé eröffnet am Biberacher Marktplatz

Ein besonderer Leerstand in der Biberacher Innenstadt wird wieder mit Leben gefüllt: Anfang des Jahres 2024 eröffnet das Café Taayaz am Marktplatz 42. Im markanten Glasbau mit den weißen Verstrebungen, in der sich noch vor ein paar Monaten eine Royal-Donuts-Filiale befand, gibt es künftig Frühstück, Brunch und süße türkische Leckereien. Inhaber Halil Ayan freut sich schon auf die Eröffnung seines ersten Cafés, hat auf der Baustelle aber noch einiges zu tun.

Die Inneneinrichtung steht bereits und auch die Theke ist schon installiert, die Toiletten sind komplett renoviert und der Inhaber des neuen Café Taayaz hat auch eine neue Küche einbauen lassen: „Seit ein paar Monaten sind wie hier schon beschäftigt und machen alles neu“, sagt Halil Ayan. Für den 26-jährigen Biberacher geht mit der Neueröffnung eines Frühstückscafés in der Biberacher Innenstadt ein Traum in Erfüllung: „Die Idee dazu gibt es schon seit ein paar Jahren, denn irgendwie finde ich, dass man in Biberach nicht so schön frühstücken gehen kann.“ Ein Glücksgriff ist für ihn auf jeden Fall die Location am Marktplatz 42: „Ich hätte mir keinen besseren Ort vorstellen können, die Räumlichkeiten hier sind perfekt.“

TikTok- und Instagram-Trends im neuen Café

Sein Konzept ist klar strukturiert: „Ich bin viel in Großstädten unterwegs und da gibt es richtig coole Frühstückskonzepte, die sich gut in Biberach umsetzen lassen“, sagt Halil Ayan. So gibt es im Café Taayaz künftig eine Vielfalt an Frühstücks- und Brunchangeboten. Neben arabischen und türkischen Platten, Brötchen, Toast, Croissants und Pancakes gibt es auch Mini-Tacos, Tagessuppen und süße Leckereien wie die türkische Spezialität Lokma. Die süßen Teigbällchen erfahren deutschlandweit gerade einen Hype. In vielen Großstädten stehen die Menschen aktuell Schlange, um sich die leckeren Bällchen mit oder ohne Füllung zu sichern - und die gibt es künftig dann auch in Biberach.

Die Theke ist bereits da: Halil Ayan freut sich schon darauf, bald seine Gäste begrüßen zu können. (Foto: Tanja Bosch )

„Wir wollen auf jeden Fall mit der Zeit gehen und verfolgen natürlich die aktuellen TikTok- und Instagram-Trends“, sagt der Inhaber. „Ziel ist es, die Community künftig über unseren Insta-Kanal miteinzubeziehen.“ Dass dies funktionieren könnte, zeigt sich auch daran, dass das Café Taayaz auf Instagram schon mehr als 600 Follower hat - und das ohne, dass Halil Ayan dort schon mehr verraten hätte als nur den Namen des Cafés und die Location. „So läuft es heutzutage eben, es ist wichtig, soziale Medien zu nutzen und zu bespielen.“

Von Frühstück bis Brunch

„Wir wollen den Biberacherinnen und Biberachern hier einen schönen Ort bieten, an dem sie lecker essen können und sich wohlfühlen“, sagt Halil Ayan. Im Frühjahr soll dann auch noch ein gemütlicher Außenbereich mit rund 15 Sitzplätzen kommen. Im Inneren gibt es Platz für 35 bis 40 Gäste.

Geöffnet haben soll das Café Taayaz am Marktplatz 42 in Biberach dann voraussichtlich bald täglich, außer dienstags. Vom Frühstück geht es dann in Brunch über. „Aber das schauen wir noch, wenn wir endgültig eröffnen.“ Den passenden Koch hat Halil Ayan auch schon gefunden. „Für mich ist das jetzt schon ein großer Schritt, den ich hier gehe und eine sehr aufregende zeit“, sagt der Biberacher. „Ich freue mich aber sehr darauf, endlich zu eröffnen und den Gästen mein Café zu präsentieren.“ Unterstützung bekommt er vor allem von seinem Bruder und der Familie.