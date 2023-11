Der Verein Biberacher Filmfestspiele hat seit Mittwochabend einen neuen Vorstand: Harald Heigel und sein frisch gewähltes Team wollen das traditionsreiche Festival in eine erfolgreiche Zukunft führen. Bei der Mitgliederversammlung im Hans-Liebherr-Saal gab es auch viele Dankesworte und Lob für die scheidende Vorstandschaft um Tobias Meinhold. Wie bereits angekündigt, hatten die Amtsinhaber nicht erneut kandidiert. Deutlich wurde bei der Versammlung auch, wie prekär die finanzielle Situation des Vereins im vergangenen Jahr war.

Der Verein Biberacher Filmfestspiele war in den vergangenen Monaten in schwerer See unterwegs. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der bisherigen künstlerischen Leiterin Nathalie Arnegger verkündeten die Vorstandsmitglieder im Sommer, dass sie für eine weitere Amtszeit nicht mehr kandidieren werden. Seither lief im Hintergrund fieberhaft die Suche nach potenziellen Nachfolgern, die sich ‐ wenn man den Äußerungen der daran Beteiligten glauben darf ‐ nicht gerade einfach gestaltete. Gesetzt für das künftige Vorstandsteam war bis Mittwochabend nur Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der qua OB-Amt den stellvertretenden Vorsitz im Verein innehat. Vertreten wird er dabei in der Regel von Kulturamtsleiterin Dorothea Weing.

Festival nicht „auf den Kopf stellen“

Den 65 stimmberechtigten Mitgliedern, die bei der Versammlung anwesend waren, lag am Mittwochabend aber auch eine Vorschlagsliste für die weiteren Vorstandsposten vor, die mit deutlicher Mehrheit in geheimer Wahl angenommen wurde. Vorsitzender des Vereins ist künftig der 66-jährige Harald Heigel aus Biberach. Er arbeitet für einen Spezialversicherer als Vertriebstrainer und ist seit 2012 mit den Filmfestspielen verbunden, als er Mitglied der Publikumsjury war.

„Das Amt des Vorsitzenden reizt mich unwahrscheinlich“, sagte Heigel in seiner Vorstellungsrede. Er wolle das Festival „nicht auf den Kopf stellen“, sondern so weiterführen, dass es für Filmschaffende und Publikum attraktiv bleibe. „Wir wollen es aber innovativer für junges und neues Publikum gestalten.“ Zunächst brauche es aber eine Analyse und gesicherte Finanzen. Die erste, große Aufgabe für den neuen Vorstand sei die Ausschreibung der künstlerischen Leitung des Festivals. „Wir werden das zügig machen und hoffen auf gute Bewerbungen von Fachleuten aus der Branche“, so Heigel, der den Mitgliedern ankündigte, eine gute, offene und vertrauensvolle Kommunikation führen zu wollen.

Jüngere Altersgruppe erreichen

Zum neuen Schatzmeister des Vereins wurde Walter Hefner gewählt. Der Sparkassendirektor bezeichnete die Filmfestspiele als Leuchtturm für Biberach, der auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis attraktiv gehalten werden müsse. Für Marketing und Pressearbeit ist künftig Tamara Föhr zuständig. Die Leiterin einer Werbeagentur betonte, dass sie die Filmfestspiele vor allem für die Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen sichtbarer machen wolle. „Viele meiner Altersgenossen kennen das Festival gar nicht.“ Neue Schriftführerin des Vereins ist Michaela Simon. Die studierte Lebensmitteltechnologin war im vergangenen Jahr Mitglied der Publikumsjury und dieses Jahr als Hostess beim Festival tätig. Sie sei eine Cineastin und habe Lust auf die neue Aufgabe.

Kulturamtsleiterin Weing stellte noch einmal den vom Gemeinderat beschlossenen Vorschlag vor, die Geschäftsstelle der Filmfestspiele wieder in ihrem Amt anzusiedeln und mit einer 50-Prozent-Stelle auszustatten. Damit sollen die Ehrenamtlichen des Vereins ein Stück weit bei ihrer Arbeit entlastet werden. Diese soll künftig auf die drei Säulen Verein, künstlerische Leitung und Geschäftsstelle verteilt werden. Wer sich um was kümmert und wer welche Entscheidungen trifft, wolle man mit den neuen Vorstand besprechen.

Fast in den roten Zahlen

Auch mit den beiden geringfügig beschäftigten Mitarbeiterinnen der bisherigen Geschäftsstelle, die vom Verein betrieben wurde, sei man im Gespräch, wie es weitergehen könne, so Weing. Ob die Geschäftsstelle räumlich wie bisher im Kino oder aber im Kulturamt angesiedelt sein soll, werde man diskutieren. „Weil das Kulturamt die Aufgaben übernimmt, ist es sinnvoll, wenn die zuständige Person auch beim Team des Kulturamts sitzt ‐ schon wegen der Vertretungsregelung“, äußerte Weing ihre Präferenz.

Der bisherige Schatzmeister Steffen Mayer und Kassenprüfer Günther Wall zeigten in ihren Berichten deutlich auf, wie knapp der Verein 2022 davor war, in die roten Zahlen zu rutschen. So konnte der Haushalt nur durch die Auflösung der Rücklagen in Höhe von rund 49.000 Euro ausgeglichen werden, die der Verein dank des kleineren „Corona“-Festivals 2020 und gleichbleibender Zuschüsse zur Seite legen konnte. Das diesjährige Festival sei aber deutlich günstiger geworden als zunächst geplant, so dass er zuversichtlich sei, dem neuen Vorstand ein Finanzpolster mitgeben zu können, sagte Mayer. Kassenprüfer Wall stellte klar, dass die negative Finanzentwicklung nichts mit der Tätigkeit des Schatzmeisters zu tun habe. Der Verein sei aber 2023 Gefahr gelaufen, in die Verschuldung zu geraten, „mit allen Konsequenzen“. Inzwischen sehe es aber bei Weitem nicht mehr so prekär aus. Wall wiederholte aber seinen früheren Appell, künftige Ausgaben an die Einnahmen anzupassen. Schatzmeister und Vorstand wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.

Dank an Vorstand um Tobias Meinhold

Der bisherige Vorsitzende Tobias Meinhold hatte in seinem Bericht zuvor vor allem auf die herausfordernden Jahre seit 2019 mit zwei Wechseln in der künstlerischen Leitung und der Corona-Pandemie zurückgeblickt. Zur Trennung von Nathalie Arnegger im Frühjahr sei es gekommen, als die künstlerische Leiterin weitere Befugnisse und finanzielle Zusagen gefordert habe. Entgegen anderer Behauptungen habe der Vereinsvorstand nie Einfluss auf die künstlerische Tätigkeit der jeweils Verantwortlichen genommen. Die 45. Filmfestspiele, die der Verein einmalig ohne künstlerische Leitung auf die Beine gestellt hatte und die rund 4000 Besucher anlockten, bewertete Meinhold als großen Erfolg.

Das sah auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler so, der sich deshalb ausdrücklich bei scheidenden Vorstandsteam Tobias Meinhold, Daniela Göbel, Steffen Mayer und Reinhard Brockof mit Gutscheinen für die Arbeit der vergangenen Jahre bedankte. Er bat darum, dem neuen Vorstand etwas unter die Arme zu greifen, sofern dieser das wünsche. „Die Fackel brennt, und sie ist bei Ihnen in guten Händen“, sagte Zeidler zum neuen Vorstandsteam.