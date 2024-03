So kämpft der Landkreis gegen Fachkräftemangel in Kitas

Neue Ausbildung für Direkteinsteiger

Biberach / Lesedauer: 2 min

Bereits im zweiten Jahr ihrer Ausbildung können die Quereinsteiger auf den Stellenschlüssel ihrer Kita angerechnet werden. (Foto: Monika Skolimowska/dpa )

Der Landkreis Biberach bietet an der Matthias-Erzberger-Schule eine neue Ausbildung für Direkteinsteiger an. So läuft sie ab.