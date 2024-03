Thomas Schmidt wird neuer Ärztlicher Direktor der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH und damit Nachfolger von Ulrich Mohl, der das Klinikum Ende März verlassen wird. Das teilt Sana mit.

Neben seiner Funktion als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie werde der 43-jährige Mediziner ab April eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung des Klinikums sowie der Gesundheitsversorgung im Landkreis Biberach einnehmen. „Es ist mir eine Ehre, die Position des Ärztlichen Direktors für unser Klinikum anzutreten und ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe“, wird Schmidt in der Mitteilung zitiert.

Dieses Niveau zu halten und strategisch fortzuführen, ist vor allem in Zeiten des Strukturwandels im Gesundheitswesen eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Thomas Schmidt

Als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Ärzteschaft sowie als Schnittstelle zur regionalen Gesundheitsversorgung habe für ihn besonders die weitere Optimierung interner Klinikabläufe, die Sicherstellung der medizinischen Qualität sowie die Weiterentwicklung des Leistungsspektrums Priorität.

Die Klinik sei der zentrale Gesundheitsdienstleister des Landkreises und „äußerst gut aufgestellt, was das Leistungsspektrum und die Medizintechnik betrifft. Dieses Niveau zu halten und strategisch fortzuführen, ist vor allem in Zeiten des Strukturwandels im Gesundheitswesen eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle.“

Um „die nahtlose Versorgung der gemeinsamen Patienten von der ambulanten bis zur stationären Behandlung sicherzustellen“, räumt Schmidt der partnerschaftlichen Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und den weiteren medizinischen Akteuren im Landkreis einen großen Stellenwert ein. Ein weiteres Thema, das für den Mediziner höchste Priorität hat, ist die Ausbildung und Rekrutierung von ärztlichem Nachwuchs. „In Zeiten von massivem Fachkräftemangel müssen wir alles dafür tun, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein“, betont Schmidt.

Bereits seit Juni 2018 bildet Schmidt zusammen mit Privatdozent Andreas Schwarz die chefärztliche Doppelspitze der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es ihnen besonders im Bereich der Proktologie, die Patientenversorgung weiter zu verbessern. So bietet das Klinikum als eines von wenigen Darmzentren in Deutschland etwa mit der „TaTME“-Methode ein hoch spezialisiertes Operationsverfahren bei Rektumkarzinomen. Zudem war Schmidt Anfang 2022 an der Gründung des Biberacher Adipositaszentrums beteiligt. Hier erhalten Patienten mit starkem Übergewicht maßgeschneiderte Therapieangebote und ein ganzheitliches Behandlungsprogramm.

Sana-Geschäftsführerin dankt Mohl

„Dr. Schmidt ist nicht nur ein Experte auf seinem Gebiet und ein hochengagierter Mediziner, sondern ein allseits geschätzter Kollege, der das Vertrauen unserer Mitarbeitenden, Patienten und Partner genießt“, sagt Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen. Sie sei überzeugt, „dass wir die medizinische Qualität und Ausrichtung unserer Klinik unter seiner Leitung gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln werden“.

Zudem dankte Jörißen Ulrich Mohl „für die vertrauensvolle, konstruktive und gute langjährige Zusammenarbeit, seine Unterstützung sowie sein großes Engagement für die Kliniken im Landkreis Biberach“. Mohl war seit 2007 Chefarzt der Anästhesie und seit 2012 zudem Ärztlicher Direktor. Wie Mohl bereits im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, wird er künftig als freiberuflicher Anästhesist und Notarzt im Kreis Biberach tätig sein.