Neue Workshops in der Juks

Die Jugendkunstschule (Juks) Biberach bietet im Januar neue Workshops an. Die Teilnahme ist auch über Geschenkgutscheine möglich, die die Juks ausgibt. Dies teilt die Jugendkunstschule mit.

„Tanzende Buchstaben ‐ Einführung in Kunstschrift“ ist ein Kurs, der sich an Handlettering- und Schriftkunstliebhaber richtet. Unter Anleitung von Margitta Nagel setzen sie sich mit verschiedenen Schriftarten auseinander, probieren die Kombination von Schreibschrift und Druckschrift aus und gestalten Farbverläufe mit Aquarellfarben und Stiften. Der kreative Workshop findet am Dienstag, 2. Januar, 10 bis 13 Uhr statt, und richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren.

Im Kurs „Pigmente Leuchtende Farbpulver“ erkunden Jugendliche die Vielfalt dieser Farbpulver und lernen, wie man sie in der Malerei einsetzt. Der Fokus liegt darauf, die Anwendung von Pigmenten zu erlernen. Der Workshop am Samstag, 20. Januar, 10 bis 15 Uhr, wird geleitet von Margitta Nagel und richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren.

Der Workshop „Winter Wonderland“ am 20. Januar, 14 bis 18 Uhr, bietet acht- bis zwölfjährigen Kindern die Möglichkeit, unter Anleitung von Kamadevi M.S. Scheuffele die Möglichkeit, die freie Malerei spielerisch zu erkunden. Die Teilnehmer werden ermutigt, ihren kreativen Fluss zu erforschen und sich von der Mischtechnik zu einer vielfältigen Palette überraschender Farben inspirieren zu lassen.

„Pimp up Your Fashion“ bietet Teilnehmern die Möglichkeit, Kleidungsstücken eine einzigartige Note zu verleihen, von kreativen Schnitten über kürzen und verlängern. Unter der Anleitung von Andrea Lintner-Fimpel wird zudem der Umgang mit der Nähmaschine erlernt. Die Termine für diesen Workshop sind am 12. Januar, 17 bis 18 Uhr, 19. Januar, 17.30 bis 21 Uhr, und am 20. Januar, 15 bis 18.30 Uhr. Der Workshop richtet sich Teilnehmer ab 14 Jahren.

In diesem Jahr bietet die Jugendkunstschule allen Eltern, Großeltern und Verwandten die Gelegenheit, zu festlichen Anlässen kreative Geschenke für Kinder und Jugendliche zu kaufen. Juks-Erlebnisgutscheine sind für alle Kurse erhältlich.

Information und Anmeldung für alle Kurse montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351-301984 oder unter www.juks-biberach.de