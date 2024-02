Die Planungen für den Neubau der Straßenmeisterei in Warthausen gehen in die nächste Runde. Auf dem Nachbargrundstück des derzeitigen Standorts soll die größte Straßenmeisterei im Landkreis Biberach ein neues Zuhause finden.

2017 erwarb der Landkreis die Straßenmeistereien Warthausen, Ochsenhausen und Laupheim samt dem Salzlager in Ahlen für 2,3 Millionen Euro vom Land. Die eingesparten Mietausgaben, damals rund 200.000 Euro pro Jahr, sollten in die Modernisierung der Standorte fließen. Nach Laupheim ist nun Warthausen an der Reihe.

Marode Gebäude aus dem Jahr 1977

Die Investition scheint dringend notwendig. In der Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses beschrieb Finanzdezernent Holger Adler den Zustand der teilweise aus dem Jahr 1977 stammenden Gebäude als marode. Grundlage für die weiteren Planungen bildet die Machbarkeitsstudie der nps Projektentwicklung GmbH aus Ulm.

Die größten Unterschiede zwischen Bestand und Bedarf weist das erstellte Raumprogramm beim Hallenbereich auf, der von 1920 auf 2412 Quadratmeter anwachsen soll. Wegen fehlender Kapazitäten mussten bisher Gerätschaften teilweise auf dem Außengelände gelagert werden. Wachsen wird auch die Zentralwerkstatt, in der die gesamte Fahrzeugflotte des Landkreises instandgesetzt wird. Hier sind 1548 statt 1280 Quadratmeter vorgesehen.

Die Machbarkeitsstudie kam auch zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung und Erweiterung nicht sinnvoll wäre. Ein Neubau auf dem bestehenden Gelände hätte den Betrieb stark eingeschränkt. Die verlässliche Betreuung der insgesamt 181 Kilometer Bundesstraße, 375 Kilometer Landesstraße und 548 Kilometer Kreisstraße hätte somit nicht mehr gewährleistet werden können.

Die Lösung lag direkt vor der Tür: ein unbebautes Nachbargrundstück im Eigentum der Stadt Biberach, das der Landkreis noch bis Februar 2026 als Containerstandort für Geflüchtete gepachtet hat. Das Gelände ist mit 13.175 Quadratmetern etwa 1340 Quadratmeter kleiner als der aktuelle Standort. Die Vorgespräche mit der Stadt, für die nur ein Flächentausch infrage komme, seien positiv verlaufen, so das Landratsamt.

Die Machbarkeitsstudie ergab einen Flächenbedarf von 16.400 Quadratmetern. Der Landkreis geht davon aus, dass weitere rund 2000 Quadratmeter für die Umsetzung der Pläne ausreichen würden. Auch für diese zusätzliche Fläche habe die Stadt positive Signale gesendet, berichtet Amtsleiter Holger Thiessen.

Die Welt dreht sich weiter. Ich wäre froh, wenn wir am Ende unter 30 Millionen Euro bleiben. Landrat Mario Glaser

Für die Umsetzung des Neubaus hat nps einen Kostenrahmen von 24,5 Millionen Euro ermittelt. Darin enthalten sind 2,2 Millionen Euro „für Unvorhergesehenes“. Hinzu kommen noch die Abbruchkosten. Landrat Mario Glaser und Amtsleiter Thiessen betonten jedoch mehrfach, dass es sich hier nur um eine „erste ganz grobe Kostenschätzung“ handle. „Die Welt dreht sich weiter. Ich wäre froh, wenn wir am Ende unter 30 Millionen Euro bleiben“, sagte Glaser. „Erst wenn wir konkret wissen, was wir bauen, ist auch eine Kostenberechnung möglich“, ergänzte Thiessen.

Da es sich um einen funktionalen und nicht einen architektonisch anspruchsvollen Bau handeln soll, favorisiert der Landkreis einen Generalübernehmer, sodass Planung und Bau in einer Hand liegen. Diese Variante biete zudem eine „hohe Kostensicherheit in einem frühen Verfahrensstadium“. Zudem sei der Betreuungsaufwand bei nur einem Ansprechpartner geringer, sagte Thiessen.

Irritationen wegen Warthauser Ortsumfahrung

Im Juni 2022 hatte der Umwelt- und Technikausschuss grünes Licht für die Machbarkeitsstudie gegeben. Schon damals hatte Kreisrat Richard Matzenmiller (CDU) darum gebeten, die geplante Nordumfahrung von Warthausen im Blick zu behalten. Seine Sorgen sieht er nun bestätigt. Eine der möglichen Trassen führe über das Grundstück für die Straßenmeisterei. Zudem wäre mit dem Wegfall dieser Variante eine Verlegung des Bahnübergangs nicht mehr möglich. Finanzdezernent und Landrat versicherten Matzenmiller, der auch Gemeinderat in Warthausen ist, sich bei den Planungen am neuesten Stand des Bundesverkehrswegeplans orientiert zu haben. „Wir verlassen uns auf die Pläne, die wir haben, aber vergewissern uns nochmals beim Regierungspräsidium“, sagte der Landrat Matzenmiller zu.

Letztlich stimmten die Ausschussmitglieder den Vorschlägen der Verwaltung zu. Lediglich Matzenmiller enthielt sich der Stimme.