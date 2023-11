Neue Sonderausstellung im Museum Biberach

Die neue Sonderausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ ist vom 11. November bis 14. April 2024 im Museum Biberach zu sehen. Die Ausstellung über den in Biberach geborenen Architekten Hugo Häring (1882‐1958) thematisiert die aktuelle Bedeutung eines der großen Funktionalisten des 20. Jahrhunderts. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit seinem Konzept eines „organhaften Bauens“, das er in den 1920er-Jahren von Berlin aus in die Diskussion einbrachte, schrieb sich Hugo Häring in die Geschichte der Moderne ein. Als Sekretär der unter seiner Mitwirkung 1923/24 gegründeten Architektenvereinigung „Der Ring“ gehörte Häring zu den zentralen Figuren der deutschen Architekten-Avantgarde der Weimarer Zwischenkriegszeit. Neben Bauten wie den Häusern in Biberach und dem Gut Garkau am Pönitzer See in Ostholstein, das als sein architektonisches Hauptwerk gilt, tat sich Häring als Theoretiker hervor. Seine Schriften zum „Neuen Bauen“ gelten als wichtige Grundlage eines Bauens, das er als „organhaft“ verstanden haben wollte. In seinen Entwürfen verfolgte Häring das Ziel, Formen aus sich selbst heraus entsprechend den Bedürfnissen der Nutzung zu entwickeln, statt sie aus Formprinzipien des Klassizismus abzuleiten, wie sie an Architekturschulen seinerzeit noch den Ton angaben.

Härings Fundamentalfragen zum Bauen, mit denen er die traditionelle Architektur zu einem „neuen“ Bauen im Wortsinn revolutionieren wollte, sind programmatisch einfach und können wie folgt zusammengefasst werden: Welcher Funktion soll ein Bauwerk dienen? Welcher Baugrund, welche Materialien stehen zur Verfügung? In welcher Gegend wird der Bau errichtet, welche landschaftlichen Voraussetzungen beziehungswiese Reize bieten sich? Welche Fertigungstechniken sind anwendbar? Wie kann den Bauherren entsprochen werden?

Hugo Härings avantgardistische Position ist nach wie vor aktuell und gerade in den derzeitigen Krisen anschlussfähig. Die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung des Architekten hielt er stets gegenwärtig. Die Ausstellung, die eine Kooperation mit der Hugo-Häring-Gesellschaft, der Hochschule Biberach und der Akademie der Künste, Berlin, ist, wird kuratiert von Judith Bihr vom Museum Biberach und Matthias Schirren von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Die Ausstellung wird am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr im Museumsfoyer eröffnet. Dabei sprechen Christian Kuhlmann, Baubürgermeister und Vorsitzender der Hugo Häring Gesellschaft, Matthias Schirren, Judith Bihr und Kulturdezernent Jörg Riedlbauer.

Im Laufe der Ausstellung wird ein Begleitprogramm geboten. Die ersten Veranstaltungen im Begleitprogramm sind:

Partizipative Führung „Kunst und Architektur“: Die partizipative Führung „Kunst und Architektur“ am Samstag, 11. November, 15 Uhr, zeigt die Verbindung Härings mit der Kunstavantgarde seiner Zeit. Anhand ausgewählter Arbeiten wird Härings Rolle für die Entwicklung der modernen Kunst in Biberach beleuchtet. Die Teilnahme an der Führung kostet den Museumseintritt plus einen Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Sonntagsführungen für Neugierige: Am 12. und 19. November, jeweils 11 Uhr, gibt Kuratorin Judith Bihr einen Überblick über die Ausstellung und die gezeigten Exponate. Die Teilnahme an den Führungen kostet den Museumseintritt plus einen Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Führungen im Hugo-Häring-Haus: Zur Ausstellung gibt die Hugo-Häring-Gesellschaft am Sonntag, 12. November, 15 Uhr, eine Führung im Hugo-Häring-Haus. Mit den 1949 bis 1950 erbauten Wohnhäusern für die Fabrikantenfamilie Schmitz im Mettenberger Weg 15 und 17 setzte Häring letztmals seine Architekturtheorie in gebaute Realität um. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Impuls-Lunch für Hungrige: Nach einer kurzen Führung erhalten die Besucher ein Lunch-Paket ‐ je nach Wunsch auf die Hand oder im Aktionsraum des Museums. Der Impuls-Lunch ist am Dienstag, 14. November, um 12.15 Uhr. Die Teilnahme kostet sieben Euro. Um Anmeldung unter Telefon 07351/51‐331 oder per Mail an [email protected] wird gebeten.

Infos über die Ausstellung und das gesamte Begleitprogramm finden sich unter www.museum-biberach.de.