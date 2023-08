Neue Sitzmöglichkeiten am Stadtbach in Biberach

Kürzlich sind entlang der Steinstufen am Stadtbach in Biberach sechs Sitzauflagen aus witterungsbeständigem Lärchenholz angebracht. Die neuen Sitzmöglichkeiten am Stadtbach laden zum gemütlichen Verweilen ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die neuen Sitzmöglichkeiten ergänzen die bereits vorhandenen Sitzbänke auf dem Kirchplatz. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 7000 Euro. Die Idee für die neuen Sitzauflagen war ein Ergebnis aus dem Stadtgespräch „Platz für alle“. Im Rahmen des Stadtgesprächs wurde im vergangenen Jahr acht Wochen lang über die Nutzung und Gestaltung der öffentlichen Räume in der historischen Altstadt Biberachs diskutiert. Zu den zentralen Ergebnissen zählte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mehr Sitzmöglichkeiten wünschen, um so die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern. Die Biberacher Stadtverwaltung hat aus den Ergebnissen des Bürgerbeteiligungsprozesses verschiedene Maßnahmen abgeleitet, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.