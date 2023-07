Nicole Luppold ist die neue Leiterin der Kreiskämmerei im Landratsamt Biberach. Der Kreistag wählte sie zur Nachfolgerin von Thomas Schelkle, der in Munderkingen zum Bürgermeister gewählt wurde und am 1. Juli sein Amt dort angetreten ist. Nicole Luppold steht damit einem Amt mit rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Sie setzte sich gegen mehrere Mitbewerber durch. Zur Kreiskämmerei gehören unter anderem die Bereiche Haushaltsplanung und Jahresabschluss, das Beteiligungsmanagement, die Kreiskasse und das Vollstreckungswesen.

Nicole Luppold ist 32 Jahre alt und begann 2016 nach ihrer Ausbildung als Industriekauffrau und ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Kempten im Landratsamt Biberach als Trainee in der Kreiskämmerei. Im Anschluss war sie dort auch Sachbearbeiterin. Berufsbegleitend absolvierte sie das Traineeprogramm „Quereinsteiger“ an der Hochschule Kehl. Seit August 2019 ist sie stellvertretende Amtsleiterin der Kreiskämmerei.

Bei ihrer Vorstellung im Kreistag hob Nicole Luppold vor allem die Themen Mitarbeitergewinnung und -bindung, Haushaltsdisziplin und Digitalisierung also künftige Herausforderungen und Aufgaben für die Kreiskämmerei hervor.