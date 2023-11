Eine spektakuläre Baustelle befindet sich derzeit auf der Bahnstrecke zwischen Biberach und Ummendorf. Übers Wochenende wurde dort eine alte Brücke abgebrochen und durch eine neue ersetzt. Die insgesamt 500 Tonnen schweren Bauteile wurden mit einem großen Raupenkran eingesetzt. Was genau gemacht wurde, wie die Arbeiten verlaufen sind und über was sich die Verantwortlichen der DB Netze geärgert haben.

Die Brücke stammt aus dem Jahr 1912, die Widerlager sind vermutlich aus der Zeit um 1878. Marco Henrichs

Bereits seit April liefen auf der Südbahn zwischen Biberach und Ummendorf die vorbereitenden Arbeiten für den Austausch einer Eisenbahnbrücke über die Riß. „Die Brücke stammt aus dem Jahr 1912, die Widerlager sind vermutlich aus der Zeit um 1878“, sagt Marco Henrichs, der das Bauprojekt für die DB Netze leitet. „Bevor sie in einen schlechten Zustand gerät tauschen wir sie jetzt aus.“

Zwischen Biberach und Ummendorf entsteht die neue Brücke über die Riß. (Foto: Gerd Mägerle )

Planung geändert

Ursprünglich war laut Henrichs geplant, die neue Stahlbetonbrücke einige Meter westlich neben der alten zu errichten, die alte abzureißen und die neue dann in die Bahnlinie einzuschieben. „Diese Planung hätte aber einen immensen Eingriff in die Umwelt bedeutet“, so der Projektleiter.

Wir hatten aber einen höheren Grundwasserspiegel als erwartet und mussten erst Wasser abpumpen. Marco Henrichs

So hätte die neue Rad- und Fußgängerbrücke abgebaut und ein kleines Wäldchen gerodet werden müssen. „Diese Planung haben wir geändert und beschlossen, die neue Brücke östlich auf einer Wiese aus Fertigteilen zu bauen und per Kran an ihren Standort zu heben.“

Was so einfach klingt, erforderte einen enormen logistischen Aufwand. Denn für den 40 Meter hohen Liebherr-Raupenkran mit 750 Tonnen Tragkraft musste zunächst eine 1,5 Meter starke Betonfundamentplatte erstellt werden, die auf acht Großbohrpfählen gegründet wurde. Anschließend wurden die Fertigteile für die Brücke erstellt. Jedes der beiden großen Brückenelemente wiegt 250 Tonnen.

Zwölf Bohrpfähle

In der Nacht zum vergangenen Freitag waren die vorbereitenden Arbeiten beendet und es folgte der wichtigste Teil. Die rund 30 Arbeiter bauten zunächst den bestehenden Stahlüberbau sowie der alten Brücke zurück. Mittelpfeiler und alte Widerlager blieben zunächst stehen, um die neuen Bauteile darauf ablegen zu können.

Die Arbeiten liefen auch in den Nächten weiter. (Foto: Jürgen Stresius/imagocura )

Zwei Großbohrgeräte stellen insgesamt zwölf Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und zehn Metern Tiefe für die neuen Widerlager her, die den Überbau tragen. Am Montagmorgen wurde dann das erste der 250 Tonnen schweren Brückenelemente an seinen Platz gehoben, am späten Nachmittag folgte das zweite. Die neue Betonbrücke wird etwa 20 Meter lang und zehn Meter breit.

Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten können. Marco Henrichs

Am Montag soll Strecke wieder frei sein

Eigentlich hätten die neuen Elemente bereits in der Nacht zum Montag an ihren Platz gehoben werden sollen. „Wir hatten aber einen höheren Grundwasserspiegel als erwartet und mussten erst Wasser abpumpen“, sagt Henrichs. Nachdem nun beide Brückenteile platziert sind, werden sie im Laufe dieser Woche mit den Widerlagern zu einem monolithischen Bauwerk mit Beton vergossen.

Die 250 Tonnen schweren Teile der neuen Brücke werden an ihren Platz gehoben. (Foto: Jürgen Stresius/imagocura )

Für die Arbeiten ist die Bahnstrecke seit vorigem Donnerstag bis Montag, 6. November, 5 Uhr gesperrt. „Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten können“, sagt der Projektleiter.

Abgeschlossen sind die Arbeiten damit aber noch lange nicht. Noch bis zum Frühjahr hätten die Arbeiter auf der Baustelle noch zu tun. „Wir verlassen das Gelände wieder so, wie wir es vorgefunden haben“, sagt Henrichs.

Bis zu 750 Tonnen kann der 40 Meter hohe Mobilkran tragen. (Foto: Jürgen Stresius/imagocura )

Ärger mit Schaulustigen

Zahlreiche Schaulustige hatten die ungewöhnlichen Bauarbeiten in den vergangenen Tagen von der anderen Seite der Riß aus verfolgt. „Wenn Leute uns von dort aus zuschauen, haben wir nichts dagegen“, sagt der Projektleiter.

Leider sei es aber immer wieder vorgekommen, dass Leute auf den gesperrten Gleisen herumspaziert seien oder Absperrungen oder Schilder zur Seite geschoben hätten. „Wenn wir oder das Sicherheitspersonal sie darauf angesprochen haben, wurden wir zum Teil angepöbelt oder beleidigt“, ärgert sich Henrichs.

Auch private Drohnen seien hin und wieder über der Baustelle gekreist. Auch das sei verboten und im schlimmsten Fall sogar gefährlich für das Personal auf der Baustelle.