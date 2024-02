Mit einem Präventionsnetzwerk will das Landratsamt eine kommunale Strategie zur Bekämpfung von Kinderarmut entwickeln. Caritas und Jugend Aktiv unterstützen diese Pläne, die beiden größten Kreistagsfraktionen bevorzugen dagegen eine andere Lösung.

Als Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) das Förderprogramm vor einem Jahr in einer Videokonferenz vorgestellt habe, hätten sich Sozialdezernentin Petra Alger und er entschieden, sich des Themas anzunehmen, berichtete Landrat Mario Glaser in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, das Thema strukturiert anzugehen“, sagte Alger. Es gebe im Landkreis bereits vielfältige Einzelmaßnahmen. Die seien jedoch nicht alle bekannt und nicht immer aufeinander abgestimmt.

Die Verwaltung wird sich darauf einstellen müssen, Aufgaben zu priorisieren. Jochen Ackermann

Sie wies zudem auf die „erheblichen Projektmittel“ hin und fügte an: „Es gibt Bedarfe und Investitionslücken. Wir wollen uns das genauer anschauen.“ 22 Stadt- und Landkreise seien bereits dem Förderaufruf gefolgt. Sie warb dafür, die Strukturen in den nächsten drei, vier Jahren aufzubauen und dann die Situation neu zu bewerten.

83.000 Euro Kosten für vier Jahre

Die Verwaltung geht davon aus, dass für die Netzwerkkoordination eine 50-Prozent-Stelle erforderlich ist. Weitere Kosten fallen in der ersten Projektphase vor allem durch die wissenschaftliche Begleitung zur Erhebung von Bestand und Bedarfen an. Dazu kommen noch Sachmittel. Für die ersten beiden von insgesamt drei Projektbausteinen rechnet der Landkreis mit Kosten in Höhe von insgesamt 83.000 Euro für die ersten vier Jahre. Die maximale Fördersumme allein für den ersten Baustein (2024-2026) beträgt 100.000 Euro.

Fraktionen setzen ein Zeichen zur falschen Zeit Hier geht es zum Kommentar von Gregor Westerbarkei. Hier klicken

Der Landrat wies zudem auf eine Erbschaft in Höhe von 600.000 Euro hin. Nach dem Willen des Erblassers soll der Landkreis das Geld für „arme Kinder“ einsetzen. Dem Landkreis wiederum ist wichtig, dass mit dem Projekt neben dem Aufbau von Strukturen und Netzwerken tatsächlich Unterstützung bei Kindern und Jugendlichen ankommt. Mit den Erkenntnissen aus dem Projekt könnte die Erbschaft sinnvoller eingesetzt werden.

Jochen Ackermann (CDU) wollte die Bedeutung des Themas Kinderarmut nicht anzweifeln, schlug aber vor, das Projekt aus dem aktuellen Personalpool heraus zu stemmen. Die CDU-Fraktion stehe einer Stellenmehrung grundsätzlich kritisch gegenüber. Jetzt müsse sich der Kreistag bereits im Februar erneut mit einem Stellenaufbau befassen. „Die Verwaltung wird sich darauf einstellen müssen, Aufgaben zu priorisieren“, sagte Ackermann und kritisierte, dass das Land Anreize schaffe, langfristig die Aufgabe jedoch bei den Kommunen hängenbleibe.

Dietmar Holstein (FWV) schloss sich seinem Vorredner an. Das Thema sei in seiner Fraktion kontrovers diskutiert worden. Holstein plädierte dafür, „Lösungsansätze in den vorhandenen, starken Strukturen zu konzipieren“. Der Landkreis sei gut aufgestellt, auch die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe sei beispielsweise durch Vereinsangebote gegeben. Angesichts bestehender Möglichkeiten sei er zudem „überrascht, dass Kinderarmut in finanzieller Hinsicht besteht“.

Caritas und Jugend Aktiv plädieren für Projekt

Andreas Heinzel von Jugend Aktiv und Sara Sigg von der Caritas Biberach-Saulgau taten sich schwer, der Argumentation der beiden Kreisräte zu folgen. Aus seiner täglichen Arbeit wisse er, wie schwer es vielen Betroffenen falle, ihren Kindern Teilhabe zu ermöglichen. „Wir müssen die Bürokratie für diese Zielgruppe vereinfachen“, sagte er. Zudem gebe es viele arme Kinder, an die man gar nicht herankomme. In dem Projekt sieht er die Möglichkeit, die vorhandenen Strukturen anzugucken und eventuell anzupassen sowie Synergieeffekte zu nutzen.

Caritas-Regionalleiterin Sigg habe sich gar nicht vorstellen können, dass man das Thema kontrovers diskutieren könne und bezeichnete das vorgestellte Projekt als „absolut richtigen Weg“. Die Armutssituation habe in den vergangenen Monaten extrem zugenommen und man habe „echte Schwierigkeiten, die betroffenen Personen gut zu versorgen“. Bei der Bekämpfung von Kinderarmut fühle sie sich manchmal wie die Feuerwehr, die einzelne Brände löschen müsse.

Ohne zusätzliche Personalstelle werden wir das Thema nicht bearbeiten. Mario Glaser

Franz Lemli (SPD) sieht in dem Projekt einen Mehrwert für die Verwaltung und die Betroffenen. „Es geht vor allem darum, Teilhabe zu ermöglichen.“ Lemli ist sich sicher, dass es auch im Landkreis Bereiche gebe, wo der Bedarf derzeit noch übersehen werde.

Landrat Glaser stellte fest, dass das Projekt mit den vorhandenen Mitarbeitern nicht zu stemmen sei: „Ohne zusätzliche Personalstelle werden wir das Thema nicht bearbeiten.“ Letztlich stimmte der Jugendhilfeausschuss dem Antrag bei drei Gegenstimmen der Vertreter von CDU und FWV zu. Das letzte Wort hat nun aber der Kreistag am 20. März.