Neun Schulen, ein Lehrerhaus, eine Straße in eine abgelegene Bergregion sowie Strom– und Wasserleitungen sind auf Initiative des Biberachers Michael Höschele und seiner Frau Shanti in der nepalesischen Bergregion Lurpung bislang entstanden.

Seit 25 Jahren engagiert sich das Ehepaar in der Nepalhilfe und hat dafür 2004 den Verein Himalayan Project gegründet.

Blick auf das Dorf Lurpung, im Hintergrund die Gipfel des Himalaya. (Foto: Michael Höschele )

Im Vergleich zu mach kurzlebigeren Hilfsinitiativen darf man die Arbeit der Höscheles und ihrem Verein definitiv als nachhaltig bezeichnen.

Seit einem Vierteljahrhundert unterstützen sie die Bergregion Lurpung, etwa 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kathmandu, die abseits der großen Touristenrouten liegt. Die Dorfbevölkerung lebt von der Landwirtschaft, die auch für die Kinder die einzige Perspektive ist, sofern sie keine Schulbildung erhalten.

Moutainbike–Tour durch Nepal

Die Geschichte, wie es zu Michael Höscheles Verbindung und Begeisterung für Nepal kam, ist einigermaßen kurios. Der heute 54–Jährige ist seit jeher ein passionierter Radsportler. 1989 machte er sich als 20–Jähriger mit einem Bekannten mit damals noch neuartigen Mountainbikes nach Indien auf, um eine dreimonatige Tour zu absolvieren.

Aufgrund der schwierigen politischen Lage zu dieser Zeit verließen sie Indien aber wieder, um im benachbarten und friedlicheren Nepal zu radeln. Einem Nepali, den Höschele in Kathmandu kennengelernt hatte, versprach er, ihm sein Mountainbike am Ende der Tour zu verkaufen. Als er dieses vor der Rückreise wie versprochen bei ihm ablieferte, traf er dort auf die damals 16–jährige Schwester der Lebensgefährtin des Nepali und verliebte sich in sie. Dass Shanti, so der Name des Mädchens, einmal seine Ehefrau werden sollte, daran war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken.

Ich wollte unbedingt Shanti wiedersehen und wissen, wie es ihr geht. Michael Höschele

„Drei Jahre lang schrieb ich danach Briefe an das Postfach meines Bekannten in Kathmandu, in der Hoffnung, dass er diese an Shanti weiterreicht“, erzählt Höschele. Eine Antwort bekam er nie. Hinterher erfuhr er, dass die Briefe seiner Angebeteten nie ausgehändigt worden waren. Sein Bekannter hatte es offenbar für nicht ratsam gehalten, diese an die Schwester seiner Lebensgefährtin auszuhändigen.

Wiedersehen nach drei Jahren

Der Biberacher blieb aber hartnäckig: 1993 startete Höschele, jetzt Kunsttherapie–Student, zusammen mit einer Studienkollegin zu einer erneuten Nepal–Rundreise. Während seine Kommilitonin das Land kennenlernen wollte, hatte Höschele vorrangig ein Ziel: „Ich wollte unbedingt Shanti wiedersehen und wissen, wie es ihr geht.“

Tatsächlich besuchte er sie während der Reise mehrfach und besorgte für sie ein Flugticket und ein dreimonatiges Besuchervisum für Deutschland. „Weder ihre noch meine Familie waren darüber begeistert, als sie davon erfuhren, aber das hat uns eher noch bestärkt“, sagt er.

Am Tag vor der Abreise organisierte Shantis Onkel sogar eine traditionelle Hochzeitszeremonie, von der die „Betroffenen“ bis dahin gar nichts wussten.

Auch ein Lehrerwohnhaus hat der Verein Himalayan Project aus Biberach gebaut. (Foto: Michael Höschele )

Im Herbst 1993 heirateten die beiden dann in Deutschland standesamtlich. Shanti Höschele blieb bei ihrem Michael in Biberach. „Sie war damals gerade einmal 19, das war schon sehr schwer für sie“, sagt er.

Auf diesen Reisen habe ich gesehen, dass sich andere Reiseanbieter vor Ort auch sozial engagieren. Das hat mich beeindruckt. Michael Höschele

Ziel sei aber für sie beide gewesen, immer so viel Geld zu verdienen, dass sie mindestens einmal pro Jahr nach Nepal zur Verwandtschaft reisen konnten. Michael Höschele betrieb nach dem Studium den Fahrradladen „Tretmühle“ gegenüber des Biberacher Bahnhofs.

Nebenbei begann er, Mountaibikereisen nach Nepal zu organisieren. Auch sein Vater Werner stieg mit ein und bot fortan Trekkingreisen nach Nepal an.

Spenden von Reiseteilnehmern

„Auf diesen Reisen habe ich gesehen, dass sich andere Reiseanbieter vor Ort auch sozial engagieren. Das hat mich beeindruckt“, sagt Michael Höschele. Zusammen mit seinem Guide vor Ort, Nir Dhoj Lama, kam es zu der Idee, sich für dessen Heimatregion Lurpung zu engagieren.

So kam es, dass Spenden der Reiseteilnehmer ab 1998 zunächst auf private Initiative von Michael Höschele nach Lurpung flossen. Shanti Höschele betrieb zu dieser Zeit in der Hindenburgstraße ein Nepal–Lädele, wo auch Spenden eingingen, die ebenfalls an das private Hilfsprojekt gingen.

Eröffnung einer Schule, die vom Himalayan Project gebaut wurde. (Foto: Michael Höschele )

Zunächst musste er Nir Dhoj Lama vertrauen, dass die gespendeten Gelder auch wirklich in dessen Heimatregion ankamen. 2002 reiste Höschele dann zum ersten Mal selbst in die damals noch schwierig erreichbare Bergregion Lurpung. Ihm sei dann bald klar geworden, dass er seine Hilfe professioneller und transparenter organisieren müsse. So kam es 2004 zur Gründung des Vereins Himalayan Project sowie eines Partnervereins in Nepal.

Schule gebaut

Mit eines der ersten Projekte war die Sanierung der Grundschule in Lurpung. „Die war damals schon halb zusammengefallen“, so Höschele. 2009 baute der Verein eine weiterführende Schule, um für die Kinder auch nach dem zwölften Lebensjahr eine Schulbildung zu sichern. Inzwischen können sie dort bis zur zehnten Klasse zur Schule gehen. Auch viele Kinder aus benachbarten Dörfer besuchen inzwischen die Schule.

Die Kinder in Lurpung erhalten nun Schulbildung bis zur zehnten Klasse. (Foto: Michael Höschele )

Um Baumaterialien und -maschinen in die abgelegene Gegend zu transportieren, baute der Verein auch einen Versorgungsweg vom Tal hinauf nach Lurpung. „Dieser ist inzwischen so gut ausgebaut worden, dass es eine regelmäßige Busverbindung gibt“, sagt Höschele.

Auch für Krankentransporte kann der Weg genutzt werden. In jüngster Zeit ist er allerdings durch Starkregenfälle während des Monsuns bedroht. „Wir müssen ihn besser ausbauen, damit er auch in der Regenzeit befahrbar ist“, so Höschele.

Wasserleitung muss erneuert werden

Um die Schule für Lehrer attraktiver zu machen, hat der Biberacher Verein in den vergangenen Jahren auch ein Lehrerhaus gebaut. Und um den ebenfalls gebauten Hochbehälter zuverlässiger mit Trinkwasser füllen zu können, soll nun endlich auch eine rund zwölf Kilometer lange Wasserleitung mit Metallrohren in unwegsamem Gelände erneuert werden — eines der wichtigsten Projekte in nächster Zeit, wie Michael Höschele sagt.

Um die jungen Dorfbewohner von der Landflucht abzuhalten, hat, der Verein auch damit begonnen, den Kaffeeanbau in der Region zu etablieren.

Blick auf das Dorf Lurpung. (Foto: Michael Höschele )

Schwerpunkte in nächster Zeit sind laut Höschele die Instandhaltung der bereits gebauten Schulen. Hier wünscht sich der Verein mit seinen rund 140 Mitgliedern, der in den vergangenen Jahren immer wieder von der SZ–Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt wurde, wieder mehr Spenden.

„Die Resonanz in Biberach ist leider inzwischen etwas schwächer geworden als in früheren Jahren“, sagt Höschele. Gleichzeitig steigen aber auch in Nepal die Baukosten.

Treffen mit Staatspräsidentin

Eine besondere Ehre wurde Michael und Shanti Höschele im vergangenen November teil. Damals trafen sie die Staatspräsidentin Bidhya Devi Bhandari bei der Einweihung eines neuen Krankenhauses in Phakding, direkt am Hauptweg von Lukla nach Namche Bazaar und weiter zu den berühmtesten Bergen der Welt im Himalaya.

Gebaut wurde es auf Initiative des Sigmaringer Chefarzts Matthias Baumann. Der Verein Himalayan Project unterstützte den Bau als drittgrößter Spender mit 25.000 Euro.

Bei der Einweihung des Krankenhauses in Phakding trafen Shanti und Michael Höschele (3. und 4. v. l.) auch die Staatspräsidentin von Nepal, Bidhya Devi Bhandari (4. v. r.). (Foto: privat )

Das Krankengaus hat 15 Betten, eine Notaufnahme, einen kleinen OP–Raum, eine Apotheke, Sterilraum, Röntgengerät, Sono und einen Behandlungstrakt, in dem Knochenbrüche gerichtet, Infektionen behandelt und Kinder geboren werden können. Außerdem gibt es zwei Hubschrauberlandeplätze und ein Wohnheim für dass medizinische Personal.

Weitere Infos zum Verein und die Spendenkontonummer gibt es unter himalayan–project.de