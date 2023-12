Naturgärten bieten Schmetterlingen, Wildbienen, Gartenvögeln und kleinen Säugetieren einen Lebensraum und sind wichtige Trittsteinbiotope. Im Rahmen einer Feierstunde zeichnete Landrat Mario Glaser zusammen mit Alexander Ego, Kreisfachberater für Garten- und Obstbau, zehn von ihnen mit der Naturgartenplakette 2023 aus. Dies teilt das Landratsamt mit.

„Sie sind wunderbare Vorbilder und zeigen, wie Natur- und Artenschutz auf kleinstem Raum gelingen kann. Bitte lassen Sie darin nicht nach. Unsere Natur braucht Menschen wie Sie“, sagte Mario Glaser in seiner Laudatio.

Insgesamt 65 Bewerbungen waren bei der zweiten Auflage des Naturgartenwettbewerbs des Landkreises Biberach im Sommer eingegangen. Anfang August besuchte die Jury des Wettbewerbs mit Alexander Ego, Anna-Lena Bader (Landwirtschaftsamt), Isabell Richter (Fachwartin für Obst- und Gartenbau) und Juliane Fischer (Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung) 30 Gärten, die in die Vorauswahl gekommen waren. Dabei legte die Jury in knapp zwölf Stunden 250 Kilometer quer durch den Landkreis zurück, vom Ilertal bis Langenenslingen, von Achstetten bis Hummertsried.

„Wir waren überwältigt von der Schönheit der Gärten. Es ist einfach großartig zu sehen, mit wie viel Liebe und Herzblut Sie sich engagieren, um einen Lebensraum für gefährdete Pflanzen und Tiere zu schaffen“, so Alexander Ego. Angesichts des alarmierenden Artenschwunds sei das eine höchst dringende Aufgabe.

In einer Fotoschau zeigte die Jury bei der Feierstunde Bilder der 30 besuchten Naturgärten. Die Erstplatzierten des Wettbewerbs, das Ehepaar Kempf aus Riedlingen-Pflummern, verwirklicht seit vier Jahrzehnten auf gut 3000 Quadratmetern Fläche seinen Traum von einem Naturgarten. „Der Artenreichtum in diesem Garten ist faszinierend, und es war für uns absolut beeindruckend zu sehen, wie das Paar seine Ideale umsetzt, während im Nachbargarten der Mähroboter seine Runden dreht“, so Alexander Ego.

Die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Naturgartenwettbewerbs, die in die engere Auswahl gekommen waren und von der Jury besucht wurden, erhielten ein Werkzeug für die Gartenarbeit. „Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es diesmal mit der Naturgartenplakette noch nicht geklappt hat. Bleiben Sie dran und bewerben Sie sich gerne im nächsten Jahr wieder“, so Landrat Mario Glaser.

Die Naturgartenplakette 2023 des Landkreises Biberach erhalten: