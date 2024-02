Überall in der Region haben am Gompigen Donnerstag die Narren die Macht übernommen. Sie stürmten die Schulen, Kindergärten und Rathäuser.

Biberach

Die Narren sind auch in der Biberacher Innenstadt los. Pünktlich um 11 Uhr haben sie am Donnerstag lauthals die Stadt übernommen und Oberbürgermeister Norbert Zeidler den Rathausschlüssel entwendet.

Unterstützung bekamen die vielen Hästräger der Biberacher Narrenzunft traditionell von hunderten Kindergartenkindern, die sich extra für diesen Tag fantasievoll verkleidet hatten. Mit dem bekannten Ruf „Ratza Trepfles, Graba Nass“ holten sie das Stadtoberhaupt und all seine Untertanen schließlich aus dem Rathaus.

Das Motto lautete in diesem Jahr „Märchenwald“, zu sehen gab es unter anderem die sieben Zwerge inklusive dem Schneewittchen. Dabei durfte auch der Jäger nicht fehlen, dessen Rolle perfekt vom Ersten Bürgermeister Ralf Miller ausgefüllt wurde. Oberbürgermeister Norbert Zeidler kam als Prinz verkleidet und ließ sich von den Biberhexen in die Mangel nehmen. Er musste einige Märchen erraten und schnitt dabei gar nicht so schlecht ab – vor Schlimmerem blieb er deshalb verschont.

Die Kindergartenkinder hatten auch eine Überraschung für die Biberacher Narren und die Stadtverwaltung: Sie hatten im Vorfeld einige Märchenlieder einstudiert und sangen zuckersüß das Lied „Dornröschen war ein schönes Kind“. Die städtische Kita hatte sogar ihren eigenen Märchenwald dabei und spielten ihre Spiele mit Prinz Zeilder, Jäger Miller und dem Schneewittchen Verena Fürgut.

Auch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden mit fröhlicher Faschingsmusik in Stimmung gebracht und klatschten fleißig mit. Heinz Bork, Zunftmeister der Biberacher Narren, freute sich über die vielen großen und kleinen Gäste und bedankte sich mit einem kräftigen „Ratza Trepfles, Graba Nass“. Und nach einer kleinen Polonaise war das närrische Spektakel in Biberach auch schon wieder vorbei, bis die Narren im kommenden Jahr wieder das Rathaus stürmen.

Eberhardzell

In Eberhardzell herrschte den ganzen Tag Ausnahmezustand. Im Kinderhaus der Umlachmäuse warteten die Kleinsten am Vormittag sehnsüchtig auf die Narren. Diese kamen um kurz vor zehn Uhr dort an, mit Bonbons und lauter Musik im Gepäck. Haare wurden verwuschelt und manches Kind durchgekitzelt.

Die Allerkleinsten, die das Ganze das erste Mal erlebten, schauten zu Beginn noch etwas misstrauisch, ließen sich jedoch schnell beruhigen, als sie entdeckten, dass unter den furchterregenden Masken sich ganz normale Menschen befinden.

Die meisten Kinder freuten sich über das ungewöhnliche Treiben, manch einer entdeckte Mama oder Papa unter der Maske. Ein paar der Kinder hatten sogar bereits selbst ein Häs der Zeller Katzen oder der Neidecker Hexen an.

Nach einer kurzen Pause ging es mit Marschmusik rüber zur Schule. Diese war mit rot-weißen Absperrbändern zugeklebt. Doch die Hoffnung, dass dies die Narren abhalten würde, war vergebens. In wenigen Sekunden hatten die Hästräger die Barriere durchbrochen und stürmten die Schule. Nach kurzem Widerstand übergab Rektorin Nicole Gering die Macht an Präsidentin Marina Hofbauer.

Gemeinsam sangen daraufhin alle das Narrenlied. Dritte Station an diesem Tag für die Narren war das Rathaus. Dort wartete Bürgermeister Guntram Grabherr und übergab ebenfalls ohne großen Widerstand seine Schlüssel für das Haus. Für die nächsten Tage regieren dort nun die Narren.

Mittelbiberach

Auch die Kinder in Mittelbiberach wurden am Vormittag von den Narren der Zünfte Reute und Mittelbiberach aus den Schulen und Kitas befreit. Gemeinsam ging es für sie zum Rathaus, wo der Musikverein Mittelbiberach aufspielte.

Bürgermeister Florian Hänle übergab ohne große Gegenwehr den Schlüssel für das Rathaus. Bis Aschermittwoch sollen dort die Narren herrschen. Hänle wolle auch so richtig närrisch sein, einmal. „Ich seh’ schon, ihr denkt: Das ist im Amt eh’ jedes Mal“, reimte er.

Mittelbiberachs Zunftmeister Stefan Kässer und sein Kollege aus Reute, Patrick Scheb, wollen an seiner Stelle gut regieren. „Die ganzen Anträg’ und Formulare hier, geben gutes Konfetti, isch ja bloß Papier“, verkündeten sie. Den Bürgermeister brachten sie dann noch dazu zu versprechen, nächste Woche Süßigkeiten für die Kinder zu organisieren - das haben sie sich nämlich gewünscht.

Mit vielen weiteren Programmpunkten starteten sie dann in den Rest des Gompigen, wo in der Halle die Kinderfasnet auf alle wartete.

Bad Schussenried

Die Narren in Bad Schussenried stürmten morgens um 10 Uhr bei bestem Wetter das Rathaus. Mit einer Leiter erklommen sie die Fassade und stiegen nach und nach durch das Fenster von Bürgermeister Achim Deinet im ersten Stock.

Der gab sich nach kurzem hin und her geschlagen und überließ den Hästrägern die Macht in der Stadt. Mit den Worten, „das Rathaus geht den Bach jetzt runter, wenn mit Fähnchen und Narren die Stadt wird bunter“, übergab der Schultes den Schlüssel zur Stadt an das Prinzenpaar Michael II. und Alexandra I. mit dem Kinderprinzenpaar Max I. und Emma I.

Die beiden Prinzen und Prinzessinnen verkündeten anschließend noch die Regeln für die Fasnetszeit, bevor die neuen Machthaber, angeführt von der Stadtkapelle, in Richtung der Schule aufbrachen, um auch die Schüler und Lehrer in den Feierabend zu schicken.