Nachfolge gesichert: Neue Frauenärztin im Ärztehaus Biberach

Wechsel in der Frauenarztpraxis im Ärztehaus Biberach: Nach mehr als 20 Jahren verabschiedet sich Dr. Birgit Zügel in den wohlverdienten Ruhestand. Zum 1. April übernimmt Dr. Stefanie Birk, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, ihren Sitz in der Praxisgemeinschaft mit Dr. Christian Zimmer.

Ich bin sehr froh, zu wissen, dass meine Patientinnen auch künftig gut betreut sind. Dr. Birgit Zügel

„Es war immer mein Wunsch, dass die Praxis fortgeführt wird und meine Patientinnen weiter gut betreut sind. Daher freue ich mich nun sehr, in Frau Dr. Birk eine so kompetente und engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben“, sagt Birgit Zügel. Wäre dies nicht der Fall, wäre das auch ein Problem für die vielen Patientinnen, da die Frauenärztinnen und Frauenärzte in der Region bereits jetzt voll ausgelastet sind und es häufig schwierig ist, einen Untersuchungstermin zu bekommen.

Oberärztin an der Sana-Klinik

Stefanie Birk ist vielen Patientinnen auch bereits bekannt, da sie schon seit eineinhalb Jahren in der Praxisgemeinschaft mitarbeitet. Von 2010 bis 2017 war sie in der Frauenklinik am Sana-Klinikum Biberach zuletzt als Oberärztin tätig und anschließend arbeitete sie als Oberärztin am Marienhospital in Stuttgart. In ihrer Elternzeit zog es sie dann wieder zurück nach Biberach. „Die Tätigkeit in der Praxis ist nun der perfekte Schritt für mich, Familie und Beruf zu vereinen.“

Und das gibt auch Dr. Birgit Zügel ein gutes Gefühl. In den mehr als 20 Jahren in ihrer eigener Praxis hat sie zu vielen Patientinnen eine enge Bindung aufgebaut und ihren Beruf immer leidenschaftlich ausgeübt. „Ich bin sehr froh, zu wissen, dass meine Patientinnen auch künftig gut betreut sind.“ Ein bisschen vermissen wird sie ihre Arbeit im Ruhestand aber dennoch. „Aber irgendwann ist es eben an der Zeit zu gehen.“

Patientinnen in vollem Umfang versorgt

Für Stefanie Birk ist ihre Arbeit ebenfalls Berufung, sie liebt das abwechslungsreiche Spektrum in der Gynäkologie. „Zudem fasziniert mich in der Geburtshilfe die Entwicklung eines Kindes von der Frühschwangerschaft bis zur Geburt“, so die Frauenärztin. Aber die Gynäkologie ist noch viel mehr. „Vor allem liegt mir die Vorsorge und Prävention sehr am Herzen.“ So gebe es beispielsweise bei dem Thema Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs sehr viel Potenzial in der Vorsorge.

Und so übergibt Birgit Zügel nun am 1. April eine gut geführte Praxis in die Hände ihrer Nachfolgerin. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier nun voll einsteigen kann“, sagt Stefanie Birk. „Und ich freue mich schon auf meine Patientinnen.“ Denn am Ende ist es das Wichtigste, dass die Mädchen und Frauen auch künftig in vollem Umfang versorgt werden können.