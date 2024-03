Biberach

Nach Verkehrskontrolle aus Fehler nicht gelernt

Biberach / Lesedauer: 1 min

Der Mann muss sich nun in einem zweiten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Aus Fehlern nicht gelernt hat ein 77-jähriger Volvo-Fahrer am Freitag gegen 14. 35 Uhr in der Arthur-Handtmann-Straße in Biberach.