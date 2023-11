Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft haben mehr als 250.000 Haushalte allein im ersten Halbjahr 2023 einen Batteriespeicher angeschafft, meistens in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage). Die Idee dahinter ist, dass man Solarstrom auch dann nutzen kann, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Vor Kurzem hat ein solcher Batteriespeicher in Schwendi-Bußmannshausen gebrannt und das Haus mit giftiger Flusssäure verseucht.

Wie sicher Batteriespeicher sind und was es beim Kauf zu beachten gibt, erklärt Volker Wachenfeld, Professor für Elektrische Systeme, Netzintegration erneuerbarer Energien und Energiespeicher an der Hochschule Biberach (HBC).

Wie viel Prozent des selbst erzeugten Stroms nutzen private Besitzer einer PV-Anlage durchschnittlich, wenn sie keinen Batteriespeicher besitzen?

Ohne Batteriespeicher können Sie ungefähr ein Drittel des Solarstroms nutzen und speisen zwei Dritteln ins öffentliche Netz ein. Die Werte schwanken aber. Je größer die Anlage, desto geringer ist der Eigennutzen, weil an vielen Tagen deutlich mehr Strom erzeugt wird, als Sie verbrauchen können.

Um wie viel Prozent kann die Eigennutzung durch einen Batteriespeicher gesteigert werden?

Zwischen 15 und 25 Prozent mehr würde man schaffen. In Summe kommt man damit auf ungefähr 50 Prozent Eigennutzung.

Nun sind Batteriespeicher nicht billig. Lohnt sich die Investition überhaupt?

Ein Batteriespeicher kostet pro Kilowattstunde Kapazität rund 800 Euro. Für ein Einfamilienhaus nutzt man typischerweise einen Speicher mit acht bis zehn Kilowattstunden. Größere Speicher können Sie den an vielen Tagen gar nicht bewirtschaften. Kleinere Speicher sind am wirtschaftlichsten, aber die bieten weniger Autonomie.

Einen großen wirtschaftlichen Gewinn erzielen Sie mit einem Speicher in der Regel nicht, sondern Sie steigern den Eigenverbrauch ungefähr zu den Kosten, die sie investieren müssen. Das ist bei Strompreisen von weniger als 30 Cent ein Nullnummengeschäft. Wenn die Strompreise jetzt aber wieder steigen, was durchaus absehbar ist, dann verschiebt sich das natürlich. Mit jedem Cent, den der Strom mehr kostet, wird der Speicher wirtschaftlicher.

Wenn wir zehn Jahre in die Zukunft blicken, geht diese Rechnung dann immer noch auf? Oder wird es so sein, dass Strom durch den Ausbau erneuerbarer Energien ohnehin günstiger ist?

Das ist eine beliebte These, die von vielen meiner Kollegen aber nicht geteilt wird. Die Produktionskosten für Strom sinken natürlich. Mit PV können Sie heute in Großanlagen Strom für 3 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Das schaffen sie mit keiner anderen Technologie. Aber eine Energieversorgung, die an 24 Stunden am Tag und zwölf Monaten im Jahr den Bedarf deckt, braucht in erheblichem Maße Flexibilität und das kostet Geld. Darum rechne ich nicht damit, dass der Strompreis deutlich sinken wird.

Seit Beginn der Energiekrise geht die Angst vor einem Blackout um. Inwiefern helfen Batteriespeicher, um den Stromausfall im eigenen Haushalt zu vermeiden?

Ich weiß nicht mehr genau, wer das mit den Blackouts ins Spiel gebracht hat. Aber es ist meines Erachtens unbegründet. Das europäische Verbundnetz ist ausgesprochen stabil. Trotzdem ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um drüber nachzudenken, was man in einem solchen Fall tun könnte. Eine Solaranlage allein nützt nichts, gekoppelt mit dem richtigen Speicher klappt das schon. Es gibt Batteriespeicher mit Notstromfunktion.

Da haben Sie beim Stromausfall eine Steckdose, die Sie weiterverwenden können. Auch Speicher mit Backup-Funktion gibt es, die sind allerdings teurer. Diese benötigen zusätzliche Systemtechnik, die die Stromversorgung im Blackout-Fall vom Netz trennt und erst dann zurückkoppelt, wenn der Strom wieder da ist.

Nun hat in Bußmannshausen neulich ein Batteriespeicher gebrannt und es ist hochgiftige Flusssäure ausgetreten. Wie gefährlich sind solche Speicher?

Ich kenne leider den Speichertyp nicht, der in Bußmannshausen gebrannt hat. Ich habe 20 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet, das Systemtechnik für Speicher herstellt. Wenn ich da früher auf Messen gegangen bin, hat man allerlei Wildwuchs gesehen. Damals gab es aber auch noch keine geeignete Sicherheitsnorm. Die gibt es inzwischen. Anders als bei einer Autobatterie im Baumarkt, steckt in so einem Speicher Elektronik, die die Batterie überwacht, und zwar Zelle für Zelle.

Diese Elektronik ist normalerweise so qualifiziert, dass sie einen Fehler sofort erkennt, meldet und den Speicher abschaltet. Wenn man schaut, wie viele Batteriebrände es in Deutschland in den letzten zehn Jahren gegeben hat, dann ist das minimal ‐ kein Vergleich übrigens zu brennenden Scootern, brennenden E-Bikes und brennenden Handys am Ohr. Das kommt deutlich häufiger vor.

Da höre ich raus, dass Sie Batteriespeicher für sehr sicher halten.

Keine Batterietechnologie ist vor einem Kurzschluss gefeit. Das gibt es immer wieder. Das ist bei einer Gasheizung nicht anders. Auch dort ist man sich des Risikos, das Gas allgemein darstellt, bewusst. Aber man hat eine Technik installiert, die verhindert, dass man in Gefahr gerät. So ist das auch bei Batteriespeichern.

Das Problem bei einem Batteriebrand ist natürlich, dass man sie nicht so leicht gelöscht bekommt. Es ist nicht so, dass man eine Decke darüber wirft und das Feuer geht aus. Man muss die Energie abführen. Und das tut die Feuerwehr, indem sie möglichst viel kaltes Wasser darauf pumpt.

Die meisten haben den Batteriespeicher im Keller. Wenn ich Angst vor einem Brand habe, wäre es dann nicht eine Lösung, den Speicher nach draußen zu verlagern?

Ja, das geht. In Japan ist das sogar vorgeschrieben. Da baut man die in so einen Schrank nach draußen. Das hat aber den Nachteil, dass der Batteriespeicher der Außentemperatur ausgesetzt ist. Im Keller ist es kühl, da hat man beste Betriebsbedingungen.

Der Keller bietet sich auch deshalb an, weil der Batteriespeicher möglichst in der Nähe des Verteilers sein sollte, mit dem auch die PV-Anlage verbunden ist. Da sollte man einen möglichst kurzen Weg haben. Denn lange Leitungen bedeuten auch immer Verlust. Für mich als Energietechniker gilt es immer, Verlustenergie zu vermeiden.

Womit wir wieder bei der Wirtschaftlichkeit wären. Aus ökonomischer Sicht wäre es sicherlich sinnvoll, sogenannte Wallboxen für Elektroautos auch als Energiespeicher zu nutzen. Ist das heute schon möglich?

Für den Techniker in mir hat das eine immense Logik. Das ist aber nicht ganz einfach, da es bis April in Deutschland keine geeigneten Regularien gab. Grundsätzlich sind Elektrofahrzeuge jedenfalls rückspeisefähig, genutzt wird es noch nicht.

Glauben Sie, dass sich das irgendwann ändert?

Auf jeden Fall. Das wird kommen.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?

Auch wenn ich unser Stromnetz für sehr zuverlässig halte, ist es mir doch ein Anliegen, das Netz resilient zu machen für die Zukunft. Sie können mit Batteriespeichern nicht Jahreszeiten ausgleichen, also im Sommer möglichst viel speichern für den Winter. Das geht nicht. Aber mit dezentralen Speichermöglichkeiten können wir das System lokal stabiler machen. Und das ist mir schon eine Herzensangelegenheit, dafür zu sprechen.