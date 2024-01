Nach Brand in Biberach: 14-Jährige stellt sich der Polizei

Wenn die Silvesternacht zur Schreckensnacht wird: So ist es den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses an der Schlierenbachstraße in Biberach ergangen. Ein Carport inklusive zweier Autos fing gegen ein Uhr am frühen Montagmorgen Feuer. Es brannte lichterloh. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Biberach konnte in letzter Minute verhindert werden, dass die Flammen auf das angrenzende Gebäude übergriffen.

Ein Carport sowie zwei darin abgestellte Fahrzeuge wurden in der Schlierenbachstraße in der Neujahrsnacht ein Raub der Flammen. (Foto: privat )

Auch ein paar Tage später dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Zur genauen Brandursache und auch zu den Ermittlungen gegen eine 14-Jährige wegen fahrlässiger Brandstiftung, halten sich die Ermittler noch bedeckt. Was allerdings bekannt ist: Das junge Mädchen hat sich selbst bei der Polizei gemeldet.

Acht Feuerwehreinsätze in der Silvesternacht

Gegen 1.05 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei bereits zum Großbrand in die Schlierenbachstraße aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine Hecke aufgrund eines gezündeten Feuerwerkskörpers in Brand geraten sein. Das Feuer griff blitzschnell auf den Carport über. „In der Regel haben wir in der Silvesternacht immer viel zu tun, wie auch alle anderen Feuerwehren in Baden-Württemberg“, sagt Florian Retsch, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Biberach.

„Aber eigentlich handelt es sich dabei immer eher um Kleinigkeiten wie zum Beispiel brennende Mülltonnen oder Kleinstbrände an Hecken.“ Aber natürlich ist die Feuerwehr auch auf Großeinsätze vorbereitet, wie der Brand in der Schlierenbachstraße zeigte. „Wir haben eine dauernde Bereitschaft und das ist in dieser Nacht auch nötig, das wissen alle Einsatzkräfte“, so Retsch. Zu drei Einsätzen in Biberach ist es noch im alten Jahr gekommen und zu fünf Einsätzen rückte die Feuerwehr dann nach 12 Uhr im neuen Jahr aus.

Knalltrauma von Feuerwerkskörpern

Dass Feuerwerkskörper schnell gefährlich sein können, zeigt sich an diesem Fall sehr deutlich. „Wenn es aber ordnungsgemäß verwendet wird, ist es auch wunderschön und ungefährlich“, sagt Florian Retsch. „Wenn es aber an falscher Stelle gezündet wird, kann es ganz schnell gefährlich werden.“ Ähnlich sieht das auch Michael Mutschler, Leiter des Rettungsdienstes beim DRK-Kreisverband Biberach: „Es geht eine Gefahr bei nicht-sachgerechtem Gebrauch aus. Deshalb ist auch immer Abstandhalten geboten und sich schnell zu entfernen.“

So ausgebrannt sind die Fahrzeuge. (Foto: Tanja Bosch )

Auch für den Rettungsdienst gibt es aufgrund von Verletzungen von Feuerwerkskörper in der Silvesternacht immer etwas zu tun: „Ganz häufig haben wir Knalltraumata oder auch leichtere Verletzungen an Händen und im Gesicht.“ In diesem Jahr seien solche Dinge ebenfalls vorgekommen, aber nichts Lebensgefährliches.

Über die Strafe entscheidet die Justiz

Im Fall der Schlierenbachstraße wurden die Bewohner glücklicherweise nicht verletzt, zwei Menschen kamen vorsorglich ins Biberacher Krankenhaus. Wie es der 14-Jährigen geht und ob sie ebenfalls im angrenzenden Gebäude wohnte, ist nicht bekannt: „Hierzu können zum Schutz der Betroffenen keine Angaben gemacht werden“, sagt Sven Vrancken, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ulm.

Woher das junge Mädchen den Feuerwerkskörper hatte und wie genau es zum Brand in diesem Ausmaß kam, ist ebenfalls noch Stand der polizeilichen Ermittlungen. „Die Polizei hat vor Ort entsprechende Ermittlungen aufgenommen und werten diese nun aus“, so der Polizeisprecher. Welche Strafe die 14-Jährige oder auch ihre Eltern erwarten könnte, entscheidet im weiteren Verlauf ein Gericht.