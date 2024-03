Muttensweiler/Hochdorf siegt erstmals auswärts

Tabellenführer Reinstetten hat am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß nach einem 3:0-Sieg gegen Dettingen und dem 2:2-Remis der SGM Ringschnait/Mit- telbuch gegen Steinhausen den Vorsprung auf zwölf Punkte ausgebaut. Den Dritten SV Schemmerhofen trennen nur sechs Punkte vom ersten Abstiegsplatz.

Da Spiel des Tages: SV Reinstetten - SV Dettingen 3:0 (1:0). Der Tabellenführer kam auf Kunstrasen in Ochsenhausen zu einem hochverdienten Sieg, der bei noch besserer Chancenverwertung höher hätte ausfallen können. Der SVR hatte von Beginn an viel Ballbesitz, Gästespielertrainer Andreas Betz verhinderte bei der ersten Großchance kurz vor der Linie noch die Führung durch Philipp Kolb. Der SVR-Kapitän traf Minuten später aber mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss zum 1:0 (17.). Steffen Laubheimer, Mathias Wesolowski und Christoph Haas mit einem Kopfball an die Querlatte hatten bis zur Pause weitere Chancen. Von den Gästen kam offensiv bis zur Pause nichts und nach dem Wechsel mit einer etwas mutigeren Ausrichtung der erste Torschuss von Jonas Weiß. Nach einer Ballstafette über Haas und Isaak Athanasiadis markierte Noah Blersch (61.) von der Strafraumgrenze das 2:0. Nach Diagonalball von Blersch durch den Strafraum schloss Philipp Kolb (72.) volley zum 3:0 ab. Simon Kehrle traf noch krachend den Pfosten. Die Gäste gaben nie auf, waren insgesamt aber zu harmlos.

SF Schwendi - TSG Achstetten 0:3 (0:1). Die TSG entführte über die gesamte Spielzeit gesehen verdient die Punkte. Die Gastgeber hatten durch Dominik Kächler beim ersten guten Angriff zwar eine gute Chance, danach wurden die Gäste jedoch immer besser. Der starke Lukas Schick bereitete von der Grundlinie mustergültig das 0:1 durch Daniel Rothenbacher (30.) vor. Nach einem Aufbaufehlerfehler der SF verwertete Christian Schick (59.) ein Zuspiel in den Lauf zum 0:2. Adrian Ruf hätte die SF heranbringen können, mit dem gut herausgespielten 0:3 machte aber Daniel Rothenbacher (80.) den Sack endgültig zu.

SV Schemmerhofen - Olympia Laupheim II 0:0. Die Heimelf bestimmte die erste Hälfte klar. Dario Ehe scheiterte am Gästekeeper Louis Demuth (12.), Spielertrainer Andreas Ludwig zielte knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause vergab Justin Ehe freistehend. Gästespielertrainer Admir Causevic traf nach der Pause nur die Querlatte. Marc Habrik scheiterte mit einer Volleyabnahme erneut an Demuth. Weitere Chancen ließ der SVS ungenutzt und wäre kurz vor Schluss beinahe bestraft worden, als Marcel Hallas nach einer Ecke für die Olympia II an den Pfosten köpfte.

FC Wacker Biberach - SV Baustetten 4:2 (1:0). Die Heimelf spielte fast eine Stunde lang in Unterzahl, kam dank großer Moral aber zu einem wichtigen und verdienten Sieg. Lukas Höchst (5.) traf für die anfangs präsentere Heimelf aus gut 25 Metern zum 1:0. Gästetorjäger Cedric Welz donnerte zehn Minuten später ans Lattenkreuz. Nach einer Roten Karte für Michael Werner (32.) verlor Wacker etwas den Faden, kam aber mit zwei Kontertoren durch Giovane Eisler (49.) zum 2:0 und Benjamin Klamert (54.) zum 3:0 glänzend aus der Pause. Nach dem 1:3 durch Emil Baur (68.) und 2:3 durch Maximilian Netzer (73.) schwamm Wacker gewaltig, ehe Benjamin Klamert (83.) zum 4:2 einnetzte.

SGM Warthausen/Birkenhard - SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:3 (1:1). Die Gäste spielten wie erwartet sehr giftig und hatten die bessere Chancenauswertung. Marco Heckenberger per Kopf und Elidon Onuzi aus fünf Metern hätten die Heimelf in Führung schießen können. Nach einem Fehlpass war Jakob Schmid (29.) der Nutznießer zum 0:1, Niklas Ruf (39.) glich aus 14 Metern verdient zum 1:1 aus. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte traf Paul Britsch (63.) im Anschluss an einen Freistoß aus Kurzdistanz zum 1:2. Nach einer Überzahlaktion sicherte Lukas Eisele (89.) das 1:3 und den ersten Auswärtssieg.

SV Burgrieden - TSV Kirchberg 0:0. Beide Teams hatten starke Torhüter zwischen den Pfosten. Alexander Luppold sah bei der ersten Gästechance SVB-Keeper auf dem Posten, auf der Gegenseite war TSV-Keeper Patrick Pfohmann gegen Deniz Cimen und Tobias Enderle der Sieger. Die Heimelf kam einen Tick besser aus der Kabine und hatte durch Jonas Enderle und Cimen wieder Chancen. Beim TSV konnten Luppold und Daniel Kohler Konter nicht nutzen. Die Endphase brachte offenen Schlagabtausch, aber keinen Sieger.

SGM Ringschnait/Mittelbuch - SV Steinhausen 2:2 (0:2). Die SGM war in Halbzeit eins auf dem Kunstrasen in Biberach so gut wie nicht auf dem Platz und offenbarte viele Abstimmungsfehler. Nach krassem Ballverlust markierte Tobias Rothenbacher (8.) das 0:1, nach einem einfachen langen Ball traf Fabian Pfender (26.) zum 0:2. Bei einem Doppelpfostenschuss hätte der Gast alles klar machen können. Nach der Pause zeigte der Tabellenzweite eine deutliche Reaktion. Nach einer Ecke von Michael Weber gelang Luca Ruedi (52.) das 1:2. Der eigens für einen Freistoß eingewechselte Patrick Sowa (79.) gelang mit seinem ersten Ballkontakt das dann letztlich verdiente 2:2.