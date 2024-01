Musumsprogramm ganz im Zeichen Hugo Härings

In den kommenden Wochen bietet das Museum Biberach anlässlich der aktuellen Sonderausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ wieder verschiedene Veranstaltungen an. Darunter sind ein Filmabend, Führungen für Neugierige durch die Ausstellung und eine Führung im Hugo-Häring-Haus, wie die Stadt Biberach mitteilt.

Ein Filmabend mit Jürgen Kraft zu seinem Film „Werkraum Oberschwaben“ findet als Teil des Begleitprogramms am Donnerstag, 18. Januar, um 18 Uhr im Museum Biberach statt. Kann man in Biberach überhaupt kreativ sein? Ist die Abgeschiedenheit und Geschlossenheit der Biberacher Region und die Mentalität der Oberschwaben ein Nährboden oder ein Hemmnis für kreatives Arbeiten? Darum dreht sich der Film. Der Besuch kostet den Museumseintritt plus einen Euro.

An den Sonntagen, 21. und 28. Januar, jeweils um 11 Uhr, sowie am Donnerstag, 25. Januar, um 18 Uhr werden im Museum Biberach öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung angeboten. Die Ausstellung widmet ihre geschwungenen Wände den Themen „Funktionelles Bauen“, „Bauen mit Licht“, „Städtebau“ und „Experimentelles Bauen“. Ein Sonderkapitel zum „Raum der Avantgarde“ ist der Ausstellung vorangestellt. Leitmedien der Ausstellung sind digitalisierte eigenhändige Zeichnungen Härings aus dem Hugo-Häring-Archiv der Akademie der Künste. Sie werden mit zeitgenössischen und aktuellen Fotografien von Härings wichtigsten Bauten, Architekturmodellen und einer 3D-Visualisierung ergänzt. Die Teilnahme an den Führungen kostet den Museumseintritt plus einen Euro.

Anlässlich der Ausstellung gibt die Hugo Häring Gesellschaft am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr eine Führung im Hugo-Häring-Haus, Mettenberger Weg 17. Mit den beiden 1949 bis 1950 erbauten Wohnhäusern für die Fabrikantenfamilie Schmitz im Mettenberger Weg 15 und 17 konnte Häring letztmalig seine Architekturtheorie in gebaute Realität umsetzen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das komplette Begleitprogramm und weitere Informationen finden sich unter www.museum-biberach.de.