Musikabiturienten spielen Konzert

Auch in diesem Jahr wird die Tradition, dass der Musik-Leistungskurs des Pestalozzi-Gymnasiums in der Woche vor der fachpraktischen Abiturprüfung sozusagen als Generalprobe ein öffentliches Konzert gestaltet, weitergeführt. Das Konzert, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre jeweiligen Prüfungsprogramme vortragen, findet am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Gymnasien statt. Die Zeitspanne, aus der die Werke stammen, reicht von der Barockzeit bis zur Moderne. Das Publikum erwartet also ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Es musizieren an diesem Abend Filiz Duran (Klavier), Eva-Maria Hader (Klarinette), Eva Kibler (Klavier), Carlotta Müller (Violoncello), Sophie Reichardt (Querflöte), Helena Runge (Gesang) und Magnus Wille (Tuba).