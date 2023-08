Es wird heiß an diesem Wochenende. Ein kaltes Getränk bei guter Musik könnte da eine willkommene Freizeitbeschäftigung sein. Diese Übersicht wirft einen Blick auf einige Veranstaltungs–Highlights am Freitag, Samstag und Sonntag.

Musik–Open–Air zu freiem Eintritt

Seit Donnerstag und noch bis Samstag, 19. August, lädt Dornstadt bei Ulm zum Obstwiesenfestival am Lerchenberg. Der Eintritt ist kostenlos. Auf dem Gelände finden 10.000 Menschen Platz — dennoch lohnt es sich rechtzeitig zu kommen.

Am Freitag startet das Festival um 17 Uhr, samstags bereits um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Als Headliner spielt von Samstag auf Sonntag ab 0:05 Uhr die Punkrockband „Beatsteaks“. Ebenfalls findet an allen Festivaltagen ab 11 Uhr Yoga auf dem Gelände statt, den Festivalnachwuchs erwartet am Samstag ab 13.30 Uhr zudem eine Überraschung.

Feierlaune auf der Alb

Nach dreijähriger Pause freut sich Laichingen am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, auf das Stadtfest. Die feierliche Eröffnung mit dem Fassanstich steigt am Samstag um 18 Uhr. Die Besucher können sich in der Radstraße mit Getränken und Speisen versorgen, am Sonntag reichen die Veranstalter zudem Kaffee und Kuchen.

Verschiedene Musikvereine, Jugendangebote sowie tänzerische Auftritte versprechen gute Unterhaltung. Am Sonntag um 22 Uhr enden die Feierlichkeiten.

Schwäbische Schöpfungsgeschichte

Auch an diesem Wochenende spielt das Naturtheater Hayingen „Die schwäbische Schöpfung„ von Martin Schleker — eine Darstellung der biblischen Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva in der Welt oberschwäbischer Bauern. Die Veranstalter versprechen für die rund zweistündige Adaption des Mundartklassikers von Sebastian Sailer sowohl Spaß für Kinder als auch für Erwachsene.

Die Vorführungen finden samstags um 20 Uhr sowie sonntags um 14.30 Uhr statt. Tickets sind online erhältlich. Erwachsene bezahlen 17 Euro, Jugendliche und Studenten 14 Euro sowie Kinder zwischen drei und 14 Jahren 11 Euro.

Harter Rock statt Lederhosen

Biberach lädt am Sonntag, 20. August, ab 19 Uhr zum „Rondellkonzert„ ins Rondell an der Biberacher Stadthalle. Das Rocker–Quartett „Da oide Schlog“ freut sich darauf, mit bayerischem Rock den Besuchern einen launigen Musikabend zu bereiten. Nicht nur Rock´n Roll–Fans, sondern auch Freunde des Tango–Tanzes dürften Spaß haben. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.