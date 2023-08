Museumstraße und Sennhofgasse werden voll gesperrt

Aufgrund einer Vollsperrung in der Museumstraße und Sennhofgasse kommt es ab Samstag, 12. August, bis voraussichtlich Sonntag, 10. September, zu einer erneut geänderten Linienführung der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 und 215.

Die Haltestelle Viehmarkt Steig 1 (auf Tiefgarage) kann in genannter Zeit nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring). Die Fahrgäste werden gebeten, auf diese auszuweichen.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auf der Homepage unter www.swbc.de eingesehen werden.