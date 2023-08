Das Museum Biberach veranstaltet am Montag, 4. September, eine Museumsnacht für Kinder von sechs bis zehn Jahren. „Wir begeben uns in der Stadtgeschichte auf die Spurensuche nach der Räuberbande des Schwarzen Veri, tauchen ein in das Leben der Räuberfamilien, lernen die Sprache der Gauner und stellen einen Geldbeutel her“, teilt das Museum mit.

Eine Taschenlampenführung durchs dunkle Museum und ein Gang durch die nächtliche Altstadt sollen den Abend abrunden. Die Gruppe macht es sich im Aktionsraum des Museums gemütlich. Die Teilnehmer sollen Zahnbürste, Schlafsack und Isomatte für die Übernachtung mitbringen, sowie etwas zu trinken und ein kleines Vesper für den Abend. Für den nächsten Morgen ist ein Frühstück vom Bäcker geplant.

Beginn ist am Montagabend um 19.30 Uhr, Ende am Dienstag um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, unter der Telefonnummer 07351/51470 oder per Mail an [email protected]. Die Teilnahme kostet 18 Euro pro Kind. Treffpunkt ist der Museumseingang.