Motorradfahrer wird leicht verletzt

Am Donnerstag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.55 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Ford von der Hans–Liebherr–Straße kommend in den Kreisverkehr am Sportplatz ein. Hierbei übersah der PKW–Fahrer wohl einen 21–jährigen Motorradfahrer. Dieser fuhr bereits im Kreisverkehr. Der 21–Jährige wich mit seinem Kraftrad nach links aus und musste eine Vollbremsung vornehmen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Fords fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) nahm den Unfall auf. Das Kennzeichen des Fords sei bekannt, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.