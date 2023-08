Können Sie sich für Essen, Oldtimer, Motocross oder Techno und House begeistern? Dann sind Sie am Wochenende in der Region sehr gut aufgehoben. Regenwetter hin oder her, diese Veranstaltungen lassen trotzdem gute Laune aufkommen.

Bergemer Stoppelcross

Lautes Knattern, der Geruch nach Motoröl und spritzender Matsch: Wer einmal so richtig das Gefühl eines Motocrosses erleben möchte, ist am Wochenende in Ennahofen bei Allmendingen genau richtig. Wilde Kurvenfahrten und Sprünge zeichnen das Bergemer Stoppelcross aus, das inzwischen eines der größten Events dieser Art in der Region geworden ist.

Am Samstag und Sonntag wird von 9 bis 18 Uhr gefahren, es gibt auch eine Strecke für Kinder. Am Samstagabend legt ein DJ bei der After-Race-Party auf.

Streetfood Festival in Biberach

Essen, Essen und noch mehr Essen: Von Freitag bis Sonntag können Besucher sich beim Streetfood Festival auf dem Biberacher Gigelberg durch das Wochenende futtern. Dabei bedeutet Streetfood schon lange nicht mehr nur Pommes und Würstchen. Von ausgefallenen Snacks bis hin zum süßen Nachtisch und dazu passenden Getränken wird hier einiges geboten sein.

Auf die kulinarische Reise können sich Feinschmecker am Freitag von 16 bis 22 Uhr begeben, am Samstag und Sonntag öffnen die zahlreichen Stände bereits um 11.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, von denen 2 Euro zu einem Getränkegutschein umgewandelt werden.

Techno-Festival in Bad Schussenried

Die Kleinstadt Bad Schussenried wird am Wochenende zum Treffpunkt für Techno-Fans: Vom 25. bis 27. August findet dort ein dreitägiges Festival statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist das Convent-Festival am Samstag, Nachfolger des Hypercat-Festivals 2019. Headliner sind die DJs Pappenheimer, Mike Väth und Klanglos. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 3.000 Techno- und House-Fans.

Das Programm startet am Freitag um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Samstag findet das eigentliche Festival statt, die DJs legen von 14 bis 22 Uhr auf. Karten dafür kosten 22,90 Euro. Am Sonntag ist Familientag - von 14 bis 20 Uhr gibt es auch dann ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt.

Old- und Youngtimertreffen in Daugendorf

Am Sonntag, 27. August, können in Daugendorf nicht nur Oldtimer bestaunt werden. Auch ein Kunstgewerbemarkt und ein verkaufsoffener Sonntag locken in den Ortsteil von Riedlingen. Von 11 bis 17 Uhr ist das Programm geplant, der Erlös von Essens- und Getränkeverkäufen kommt der örtlichen Jugendarbeit zugute.