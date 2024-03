Das Bischof-Sproll-Bildungszentrum Rißegg spendet 5400 Euro an den Verein Jiamini. Das Caspar-Mohr-Progymnasium Bad Schussenried spendet jeweils 500 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm und den eigenen Förderverein. Das Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim spendet 1000 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm und 500 Euro an den Tierschutzverein im Landkreis Biberach. Die GWRS Mietingen-Schwendi spendet ebenfalls 500 Euro an den Tierschutzverein und 2800 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm. Die Umlachtalschule Ummendorf spendet 400 Euro an den Tierschutzverein im Landkreis Biberach. Die Montessori-Schule Illertal spendet jeweils 62,50 Euro an den Tierschutzverein und das Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach. Die Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf spendet 400 Euro ebenfalls an das Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach. Die Friedrich-Adler-Realschule Laupheim spendet jeweils 650 Euro an den schuleigenen Förderverein und an den Verein Jugend Aktiv. Die Realschule Erolzheim spendet 300 Euro an die Familienherberge Lebensweg. Das Kreisgymnasium Riedlingen spendet jeweils 833 Euro an den DRK-Tafelladen in Riedlingen, die Dr.-Eder-Mollè-Stiftung und die Uganda-Initiative Bukoto-Schwaben. Die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen spendet 1600 Euro an die DLRG Ertingen. Die Wielandschule Laupheim spendet 500 Euro an die Stiftung „Kinder in Not“ in der Region Biberach. Die Jakob-Emele-Realschule Bad Schussenried spendet 1400 Euro an die Palliativeinrichtung PalliKJUR. Die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen spendet 1100 Euro an Jorvan Community Outreach. Die Mühlbachschule Schemmerhofen spendet jeweils 700 Euro an den eigenen Förderverein und an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst JARO. Das Gymnasium Ochsenhausen spendet 1000 Euro an Sea Shepherd Deutschland. Die Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim spendet 1300 Euro an AWO Laupheim. Die Drümmelbergschule Bad Schussenried spendet 400 Euro an den Förderverein Hospiz Landkreis Biberach. Die Federseeschule Bad Buchau spendet 1400 Euro an das Hospiz Haus Maria der St.-Elisabeth-Stiftung. Das Progymnasium Bad Buchau spendet 800 Euro an das Jugendrotkreuz in Bad Buchau.