Mithilfe der Vhs zum Job

Die Volkshochschule Biberach (vhs) hat sich mit ihrem Projekt „Wegweiser in den Beruf — Vom Integrationskurs in den Job“ erfolgreich für das Förderprogramm „Innovationsimpulse“ des Kultusministeriums beworben. Unter Einbeziehung lokaler Arbeitgeber möchte die vhs Teilnehmende von Integrationskursen niederschwellig beim Einstieg in den Beruf unterstützen, wie die vhs mitteilt.

„Die ursprüngliche Idee zu dem Projekt formte sich aus dem stetigen Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern“, erinnert sich die vhs–Leiterin Effi Holland. „Einerseits haben wir Menschen, die dringend einen Ausbildungsplatz suchen, andererseits beklagen sich viele Betriebe über einen Mangel an Arbeitskräften. Unser Projekt bietet damit eine klassische Win–Win–Situation“, ist sich Holland sicher.

Die Vermittlung in die Ausbildungsberufe funktioniert wie folgt: In den von der vhs Biberach angebotenen Integrationskursen zeigen Mitarbeitende der Agentur für Arbeit auf, wie der berufliche Einstieg in Deutschland gelingen kann. Die Kursteilnehmenden werden in allen Schritten des Bewerbungsverfahrens unterstützt — von der Vorstellung verschiedener Berufe durch Fachkräfte im Sozial–, Gastronomie– und handwerklichen Bereich über die Erstellung von Bewerbungsunterlagen bis hin zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch. Praktika während oder nach Beendigung des Integrationskurses sollen zudem das Interesse an den verschiedenen Berufen wecken.

Mit Hilfe des städtischen Amtes für Bildung, Betreuung und Sport konnten bereits erste Praktikaplätze in städtischen Kindertagesstätten vermittelt werden. Ähnliche Aktionen sind mit dem Hospital zum Heiligen Geist in Biberach und verschiedenen Handwerks– und Gastronomiebetrieben geplant.

Die vhs Biberach freut sich über neue Teilnehmer am Integrationskurs, kooperierende Betriebe oder zukünftige Deutsch–Dozenten an der vhs. Für nähere Informationen ist der städtische Integrationsbeauftragte Daniel Poßeckert ab Montag, 21. August, unter 07351/519199 oder per Mail an [email protected] erreichbar.