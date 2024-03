Douglas Wolfsperger, neuer künstlerischer Leiter der Biberacher Filmfestspiele, und der neue Vorstand des Filmfestvereins haben am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Cineplex-Kino in Biberach, welche Ideen sie für das traditionsreiche Festival haben. Dieses geht vom 30. Oktober bis 3. November in seine 46. Auflage. Klare Botschaft: Die Biberacher Filmfestspiele sollen mit ihrem einzigartigen überschaubaren und Charakter und ihrer familiären Nähe zwischen Filmschaffenden und Publikum wieder zu einem bundesweiten Aushängeschild werden.

Am Anfang standen am Donnerstagmorgen bei der Pressekonferenz im „Sternchen“-Kinosaal erst mal Tränen. Douglas Wolfsperger rang um Fassung und wischte sich die Augen. „Dieser Raum hier haut mich emotional gerade ziemlich um“, sagte er. Im „Sternchen“ habe er noch bei Festivalgründer Adrian Kutter seine ersten Filme gezeigt, hier sei er quasi zum Dokumentarfilmer geworden, so der 66-Jährige, der mit seinen Dokumentationen inzwischen zahlreiche internationale und nationale Filmpreise gewonnen hat, drei davon auch in Biberach.

Plattform für Filmemacher und Publikum

Das „Sternchen“ bildete 1979 auch die Keimzelle der Biberacher Filmfestspiele. „Es ist auch genau der richtige Raum, um einen Neubeginn zu starten“, so Wolfsperger. Dass der neue Vorstand ihm das Vertrauen als künstlerischer Leiter geschenkt habe, mach ihn total glücklich. Sein Ziel sei es, in den nächsten Monaten ein Festivalprogramm zusammenzustellen, das Filme mit guter künstlerischer Qualität, mit Leichtigkeit und auch mit einer besonderen Machart präsentiere.

„Und wichtig ist mir auch, dass wir immer die Filmemacher, die Schauspieler oder Menschen aus dem Filmteam nach Biberach bekommen, um sich mit dem Publikum auszutauschen“, so der in Berlin lebende Filmemacher.

Genau das sei das besondere Flair, das Biberach ausmache: „Es ist eine Plattform für die Filmindustrie genauso wie für das Publikum. Hier gibt es nur ein Kino, in dem sich alles abspielt und ein Hotel, in dem alle Filmschaffenden übernachten, sich treffen und an der Bar zusammensitzen. Das findet man in dieser Form sonst nirgendwo“, so Wolfsperger.

Er lobte auch die besondere Gesprächskultur in Biberach in den Diskussionen nach den Filmen. „Man nimmt sich soviel Zeit, wie es braucht und hält auch mal eine peinliche halbe Minute des Schweigens aus, wenn gerade keine Frage gibt.“

„Biberach ist ein Begriff in der Branche“

Das sei das Verdienst von Adrian Kutter. Ihn und dessen Frau Helga Reichert, die inzwischen die Filmtage Oberschwaben in Ravensburg organisiert, habe er bei der Berlinale informiert, dass er die künstlerische Leitung in Biberach antrete, sagte Wolfsperger. „Mir war wichtig, dass sie es von mir erfahren und nicht aus der Zeitung.“ Mit Adrian Kutter verbinde ihn eine langjährige freundschaftliche Beziehung. Dass es mit Biberach und Ravensburg nun zwei Festivals in der Region gebe, empfinde er als Bereicherung. „Mir ist wichtig, dass nach all den Grabenkämpfen Ruhe einkehrt und man miteinander agiert.“ Und natürlich seien Adrian Kutter und Helga Reichert zu den Biberacher Filmfestspielen eingeladen. „Ob sie kommen wollen, entscheiden sie selbst“,so Wolfsperger.

Zahlreich kommen soll nach dem Wunsch Wolfspergers und des Vorstands im Herbst das Publikum. „Biberach ist in der Branche nach wie vor ein Begriff, und es sollte wieder ein Muss im Kalenderjahr für Filmschaffende und Zuschauer werden, hier dabei zu sein.“ On-Demand-Angebote, wie es sie zum Festival zuletzt gab, seien im Moment kein Thema, sagte Vereinsvorsitzender Harald Heigel. „Wir wollen das Publikum im Kinosaal haben, vor allem auch wieder mehr junge Leute. Und vielleicht ist es eher ein Weg, dass man beim Festival künftig auch mal Streaming-Produktionen auf der Kinoleinwand zeigt.“

Neues Sponsoringkonzept

Zusammen mit Wolfsperger habe er auf der Berlinale bereits gute Begegnungen mit Filmschaffenden gehabt, so Heigel und auch die Zusammenarbeit zwischen künstlerischer Leitung und Vorstand laufe sehr harmonisch. „Ich habe mich mit dem Festival in Biberach immer verbunden gefühlt und Ende 2023 dem OB auch meine Hilfe angeboten“, so Wolfsperger. Die künstlerische Leitung zu übernehmen, habe er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vorgehabt. „Das hat sich erst entwickelt. als ich länger mit Harald Heigel telefoniert habe.“

Das Festival im Herbst soll in der bewährten Weise mit den bekannten Filmkategorien und Filmpreisen stattfinden, kündigte Heigel an. Der frühere Geist und das Flair sollen wieder aufleben. Pressesprecherin Tamara Föhr und Schatzmeister Walter Hefner wiesen darauf hin, dass man finanziell zunächst keine großen Sprünge machen könne, war der Verein doch zuletzt ziemlich klamm. „Wir haben eine gute finanzielle Grundlage mit der wir arbeiten können, aber das Budget ist noch ausbaufähig“, so Föhr.

Man habe deshalb ein neues Sponsorenkonzept mit unterschiedlichen Sponsoringpaketen konzipiert, mit denen man bewährte Partner einbinden, aber auch neue finden wolle. „Wir möchten damit auch über Biberach hinaus Sponsoren finden, gerne auch welche mit einem etwas größeren Geldbeutel. Wir sind ein renommiertes Festival und auch etwas wert“, lautet der selbstbewusste Ton aus dem neuen Vorstand. Sollte sich die finanzielle Situation verbessern, lasse sich das Festival in den nächsten Jahren ausbauen, so Föhr.