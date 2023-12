mit Jürgen Kraft

Jürgen Kraft lädt ab 13. Januar jeden zweiten Samstag von 11 bis 12 Uhr zu philosophischen Gesprächen über die Weltlage in die Biberacher Stadtbücherei ein. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Nach dem Erfolg der Reihe „Über Bücher reden“ will Kraft die Themenbreite erweitern und den Zugang so niederschwellig wie möglich gestalten. Die Gesprächsrunde ist thematisch offen. Jürgen Kraft bringt als Moderator seine philosophische Expertise in die offene Diskussion seiner Besucherinnen und Besucher ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Beginn ist am Samstag, 13. Januar, um 11 Uhr in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei.