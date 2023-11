Münsingen lädt am ersten Adventswochenende vom 1. bis 3. Dezember zum Weihnachtsmarkt auf den Matthias-Erzberger-Platz ein. Besuchen kann man den Markt am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. An allen drei Tagen gibt es ein buntes musikalisches Programm sowie weitere Angebote.

An den ersten drei Adventswochenenden verwandelt sich das Alte Lager in Münsingen in einen Weihnachtsmarkt. Die Manufakturen im „Albgut“ präsentieren bei der „Sternenweihnacht“ ihre Waren. Geöffnet ist der Markt am 2. und 3., 9. und 10. sowie 16. und 17. Dezember von 11 bis 17 Uhr.