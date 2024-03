Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Eine Verkehrskontrolle in Biberach hat in der Nacht auf Freitag eine Straftat aufgedeckt. Die Polizei Biberach hielt gegen 2 Uhr einen Fiat in der Waldseer Straße an und überprüfte den Fahrer. Der zeigte den Beamten einen in Italien ausgestellten Führerschein. Bei der Kontrolle kam heraus, dass dieser von keiner Behörde stammte, sondern gefälscht war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste sein Auto stehen lassen und wird angezeigt.